Olimpia: Viaje sabatino de Montevideo a Rosario

El duelo entre colosos del continente, Boca Juniors y Olimpia, se disputará el domingo en el estadio Uno de San Nicolás de los Arroyos, a las 21:15. La localidad bonaerense se encuentra a unos 70 kilómetros de distancia del sitio en el que se hospedarán los franjeados.

Lea más: El equipo de Olimpia para enfrentar a Colo Colo

Para esta expedición rioplatense, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez escogió a 27 futbolistas (el plantel es mucho más amplio), que son: Adrián Alcaraz, Franco Alfonso, Juan Fernando Alfaro, Faustino Barone, Romeo Benítez, Bryan Bentaberry, Tiago Caballero, Raúl Cáceres, Fernando Cardozo, Aníbal Chalá, Eduardo Delmás, Javier Domínguez, Sebastián Ferreira, Alex Franco, Mateo Gamarra, Facundo Insfrán, Iván Leguizamón, Sebastián Lentinelly, Gastón Olveira, Richard Ortiz, Rodrigo Pérez, Hugo Quintana, Lucas Ramírez, Rodney Redes, Alan Rodríguez, Gustavo Vargas y Juan Ángel Vera.