Boca Juniors-Olimpia, clásico sudamericano

El duelo entre Boca Juniors y Olimpia, fijado para las 21:00, de acuerdo al anuncio de ambos clubes (en principio se comunicó que se iniciaba a las 21:15), es presentado por la prensa como clásico sudamericano, aunque forma parte de la Serie Río de la Plata, que se desarrolla en Uruguay y que tendrá este cotejo de manera excepcional en Argentina, en el estadio Único, con capacidad para 25.000 espectadores.

La cartelera inicial para el Decano marcaba para hoy el choque contra Juventud las Piedras, en el Campus de Maldonado. El cambio se hizo debido a inconvenientes de calendario del Nacional de Montevideo, el rival originalmente fijado para el Xeneize.

El más ganador de nuestro fútbol jugó el jueves contra Colo Colo, en Montevideo. En tiempo normal se registró un empate de 0-0 y en los penales se impuso el Cacique trasandino por 4-3.

Al margen del resultado, la propuesta franjeada fue muy buena, sobre todo en el primer tiempo. Los cambios masivos modificaron completamente el panorama.

El equipo presentado por el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez estuvo compuesto por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Lorenzo Quintana; Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

El conductor del Expreso manifestó que la dirigencia está abocada en la contratación de un centrodelantero, al punto de señalar que la dotación cuenta con “excedente de jugadores”, dando a entender que algunos tendrán que cambiar de aire.

Uno de los prescindibles es el mediocampista Marcos Gómez, quien el año pasado fue prestado al chileno Deportes Iquique, con el que sufrió el descenso.

El presidente del club, Rodrigo Nogués Bazán, había anunciado a Gómez como una de las incorporaciones para el nuevo ciclo, pero el cuerpo técnico determinó prescindir de sus servicios luego de una breve etapa de evaluación.

Como el atleta tiene contrato con la institución, podría quedarse, activar de forma diferenciada y seguir percibiendo sus haberes, aunque esa decisión conspiraría con su proyección deportiva.