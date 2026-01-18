Javier Domínguez jugará a préstamo en Atlético Tucumán

La noticia del traspaso fue ratificada por Arístides Masi, Director Deportivo del Decano, por intermedio del periodista Ariel Insfrán, quien cubre el día a día franjeado para ABC Cardinal. El directivo aseguró que los términos entre ambos clubes están completamente definidos y que la salida del volante es un hecho.

Al ser consultado sobre el estado de la negociación, Masi expresó: “Lo de Javier Domínguez que hoy cerramos ya totalmente el acuerdo con la gente de Atlético Tucumán y hoy se estaría viajando como para acoplarse ya desde mañana a los trabajos de su próximo equipo”.

Domínguez había desembarcado en Para Uno a inicios del 2025, precedido por una reputación de figura emergente tras una gran campaña con el Sportivo 2 de Mayo. A pesar de haber generado un impacto positivo en sus primeras presentaciones, el mediocampista fue perdiendo protagonismo de forma gradual en la consideración de los entrenadores que asumieron el mando, lo que decantó en su salida en busca de mayor continuidad.

Durante su ciclo con la camiseta franjeada, el volante llegó a disputar un total de 34 partidos, registrando un gol y dos asistencias. Ahora, el futbolista viaja con el objetivo de recuperar su mejor versión en la competitiva liga argentina, mientras Olimpia libera un cupo en su zona media que será cubierto por Richard “Cachorro” Sánchez, quien tiene acordada su vuelta a Para Uno.

