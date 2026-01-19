Olimpia: Domínguez va al Atlético Tucumán

El volante central Javier Domínguez, natural de Tomás Romero Pereira (Itapúa), llegó al Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, a principios de 2025, proveniente del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Domínguez totalizó 34 presentaciones con la casaca franjeada en una temporada que no fue la mejor para el más ganador de nuestro fútbol.

Otro futbolista franjeado que se encuentra de salida es Erik López (24), quien proseguiría su carrera en el Municipal de Guatemala.

La cantidad de bajas en el Expreso irá creciendo tras el anuncio del técnico Pablo “Vitamina” Sánchez de contar con “excedente de jugadores”.

En los próximos días se resolverá el futuro de Marcos Gómez (24), quien no figura en los planes del entrenador.

En cuanto a Richard Sánchez (29), el mismo regresa tras su larga militancia en el América de México y su reciente experiencia en el argentino Racing Club.