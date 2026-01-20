Olimpia, todo un equipo en fichajes

Surgieron dos candidatos para cubrir la vacancia ofensiva en Olimpia, el primero de bajo perfil para la magnitud del club y el siguiente, con mayor recorrido: Hugo Alexander Sandoval y Carlos Gabriel Espínola.

Sandoval tiene 25 años y es de Recoleta FC, con el que existe un “feeling”. La reciente ida de Alejandro Silva del Canario al Bosque y las llegadas de los canteranos franjeados Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk al nido, son ejemplos del buen relacionamiento.

El punta de lanza se inició en 3 de Febrero de Ciudad del Este y pasó por las formativas del Corinthians, Nacional y el argentino Brown de Puerto Madryn, en el ascenso.

Cocoliso González (32) es un nombre que retumba más y consecuentemente tiene un “cachet” mayor. El atacante guaireño (de Iturbe), que registra 16 presentaciones en la selección nacional, estuvo últimamente en Newell’s Old Boys de Rosario.

Al momento de la elección podría pesar la proyección de Sandoval (llegaría a préstamo) para una futura venta, o la experiencia de González, que dependiendo de su actualidad física, hasta podría ser titular de movida.

Lo cierto es que el que venga será la undécima contratación del más ganador de nuestro fútbol para el nuevo ciclo, después de Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry, Ale Silva, Juan Fernando Alfaro y Franco Alfonso.

La delegación retornó al país luego de su gira rioplatense. El Decano jugó el jueves 15 con Colo Colo de Chile, en la capital uruguaya, con empate 0-0 en tiempo normal y caída en los penales 4-3.

En el Desafío Internacional del domingo fue caída frente a Boca, en un duelo en el que se destacó el volante argentino Juanfer Alfaro.