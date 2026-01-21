Olimpia presenta su nueva piel, con el sello eterno de Osvaldo Domínguez Dibb

La indumentaria titular respeta la esencia histórica del club, manteniendo el dominio del blanco inmaculado interrumpido por la emblemática franja negra que cruza el pecho. Sin embargo, el valor diferencial de esta edición radica en su origen creativo, ya que, según el comunicado difundido en las plataformas oficiales de la entidad, “El nuevo Nike Home Kit 2026 del Club Olimpia rescata trazos y detalles inspirados en bocetos originales de nuestro expresidente, ODD”. Para la institución franjeada, esta prenda trasciende lo deportivo para convertirse en “una obra que celebra su legado eterno en nuestro presente. Tributo a la visión y al coraje de quien nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande para el Olimpia”.

Por otro lado, la propuesta para los compromisos fuera de casa rompe con los moldes convencionales y apuesta por una estética mucho más audaz que ya genera un intenso debate entre la parcialidad olimpista. La camiseta alternativa presenta una trama de pequeños cuadros en degradés de negro y gris, alejándose de la sobriedad habitual para proponer un diseño disruptivo. Al respecto de este lanzamiento, el club enfatizó el trasfondo simbólico que acompaña a la prenda, señalando que “Lo que comenzó como un sueño audaz de Osvaldo Domínguez Dibb, hoy es nuestra realidad y nuestra bandera. Llevamos con nosotros la convicción profunda de que los anhelos más ambiciosos están destinados a cumplirse. Presentamos la nueva camiseta alternativa: una armadura diseñada para los Herederos de la Gloria”.

Este lanzamiento para el ciclo 2026 no solo cumple con una función logística para las competencias venideras, sino que consolida una narrativa de identidad centrada en la figura de su expresidente. Al concebir la vestimenta como una “armadura” y basar los diseños en documentos históricos atribuidos a Domínguez Dibb, Olimpia busca que cada partido de la nueva temporada funcione como un recordatorio constante de su estatus como potencia continental. Otro llamativo detalle es el logo con forma de lentes de sol, característico en el glorioso dirigente franjeado, con la frase campeón del mundo.

