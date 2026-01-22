Olimpia oficializa el retorno de Richard “Cachorro” Sánchez

A través de sus canales oficiales, la entidad decana dio la bienvenida al mediocampista con un emotivo mensaje que resalta su formación en las divisiones formativas y su exitosa trayectoria previa en el club: “Volver a donde todo empezó no es solo un regreso, es un compromiso con la historia. Richard Sánchez, el orgullo de nuestra cantera y multicampeón de la casa, está de vuelta para escribir un nuevo capítulo. El Cachorro regresa con la misma calidad, pero con más hambre de gloria que nunca. Y será lo que fue ¡Bienvenido a tu casa, Richard!”.

Con esta incorporación, el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez potencia una zona del campo que recientemente sufrió las bajas de Javier Domínguez y Giovanni Bogado. La estrategia de la directiva es clara: consolidar un sector medio con alta exigencia interna. El “Cachorro” llega procedente de Argentina, donde no logró consolidarse con el protagonismo esperado, este factor resultó determinante para que el jugador optara por retornar a su “casa futbolística”, un entorno donde ya conoce la estructura, las presiones y las altas expectativas que rodean al club más laureado del fútbol paraguayo.