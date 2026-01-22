Richard Sánchez: “Siempre dije que mi sueño era volver a casa”

Tras su arribo, el futbolista no ocultó la emoción que le genera reencontrarse con el mundo franjeado. Al ser consultado sobre el significado de este nuevo ciclo, Sánchez expresó: “Para mí es un sueño hecho realidad nuevamente, siempre quise estar acá, sé que es mi segunda casa, la alegría de la gente, sentir eso. Cuando uno viene por ejemplo de vacaciones o algo, sentís el apoyo, el que la gente te quiera, entonces como todo olimpista, se siente muy lindo, siempre dije que mi sueño era volver a casa, entonces muy contento, muy feliz y ansioso por entrenar con el equipo”.

El mediocampista destacó que su regreso se produce en una plenitud física que le permitirá competir al máximo nivel, cumpliendo la promesa que hizo al partir hace seis años. “Esa fue siempre mi meta también, de no volver tan viejo, como para seguir compitiendo, seguir ganando títulos con el club, dejándolo en lo más alto, donde se merece estar. Yo creo que es en el momento justo, necesito nuevamente ese cariño de la gente, el de jugar, de tener minutos, también estar cerca de mi familia, la decisión que tomé en gran parte es por ellos también, para estar cerca de mi hijo, de mis padres, eso me motiva más y también tengo el sueño de volver a la selección y de ir al Mundial”.

Vuelve con más hambre de gloria que nunca, con ganas de seguir haciendo historia.



¡El Cachorro está en casa!



Uno de los puntos que más llamó la atención del volante fue la evolución del club en cuanto a infraestructura. El “Cachorro” comparó las instalaciones actuales con las de los equipos de élite donde militó recientemente (América de México y Racing de Avellaneda): “La verdad que me sorprendió mucho la estructura que hizo el club, es algo impresionante, me tocó estar en varios equipos y está a la misma altura de todos ellos y uno también viene a entrenar motivado, sabiendo que tenemos toda esa facilidad en el club, que trabajan también en el día a día por los jugadores para seguir mejorando también”.

Aquella palabra con cuatro letras.



De cara a los desafíos que se avecinan, el mediocampista dejó en claro que sus objetivos son máximos, tanto en lo grupal como en lo individual. “Uno siempre sueña en los más alto. Yo personalmente antes de arrancar el año me pondo metas, llegar a este club era una de ellas, ahora se viene el de mantenerme, el de ganar títulos que es lo que merece el club. Y a nivel personal también seguir creciendo, siento que va a ser un 2026 muy bueno, muy lindo, con muchas metas que quiero cumplir”.

Para finalizar, envió un mensaje directo a la hinchada, prometiendo recuperar esa pegada de media distancia que lo hizo famoso en su primer ciclo por la entidad de Para Uno: “Que esté tranquilo, que en la cancha voy a dejar todo como siempre lo hice, también haciendo goles desde fuera del área, que también me caracteriza, que sigan alentando como siempre lo hicieron y que vamos por todo en este 2026, más que nunca”.