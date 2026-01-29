Hugo Quintana tras el empate: “Nos vamos con un sabor amargo”

“Nos vamos con un sabor amargo porque queríamos ganar el partido. El equipo jugó bien, yo creo que nos faltó un poco más de tranquilidad en la última parte del campo para poder definir, pero vamos a corregir eso, nos queda días para el siguiente partido y buscaremos la victoria el domingo”, comenzó diciendo el mediocampista.

Respecto al desarrollo del encuentro y la intensidad mostrada por ambos conjuntos, el canterano franjeado analizó la evolución del juego durante el complemento. “El segundo tiempo jugamos mejor creo, igual el partido se volvió de ida y vuelta por las circunstancias del partido, no era lo que queríamos, tenemos que trabajar para poder seguir mejorando y tratar de buscar los tres puntos el domingo”.

Finalmente, el mediocampista destacó que, pese a la falta de eficacia, la generación de juego y de ocasiones de gol le brinda cierta calma al grupo de cara a los próximos desafíos, “Creo que podríamos preocuparnos más si no teníamos ocasiones, uno a veces da lo mejor siempre, lastimosamente no quiso entrar hoy, pero seguiremos trabajando”.

El elenco comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez ahora debe dar rápidamente vuelta la página, enfocando sus esfuerzos en el compromiso por la tercera fecha ante el Sportivo Trinidense. Dicho encuentro está programado para este domingo a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco.

