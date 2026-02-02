Rodrigo Nogués aclaró la situación del ‘9’ solicitado por los hinchas

El titular franjeado fue claro al señalar que la prioridad absoluta fue cumplir con el pedido específico del entrenador, enfocándose en un perfil de jugador que ya fue incorporado al plantel: Hugo Sandoval. “Nosotros planificamos el año con este plantel. La búsqueda real y necesaria que ellos (el cuerpo técnico) nos hicieron era la de un nueve con las características de Hugo Sandoval; ellos querían un nueve grandote de 1.90 m, que sea paraguayo, que tenga buenas métricas, buenos números. Lo estudiaron mucho, vieron muchos videos de él, muchos partidos, lo estudiaron y les gustaba”.

El titular decano no evadió los nombres de peso que circularon en los últimos días, como los de Adam Bareiro y Antonio “Tony” Sanabria. Al respecto, destacó que existe un vínculo afectivo que mantiene las puertas del club siempre abiertas. “Es un jugador que está acorde a nuestra realidad financiera y económica, pero obviamente nosotros —con este tema de Adam Bareiro, de ‘Tony’ Sanabria, de no sé qué otros nombres que se manejaban ahí— nosotros hablamos siempre con ellos. No solo ahora en este mercado de pases; hay una conversación. De hecho con Adam, este grupo dirigencial que hoy estamos a la cabeza éramos los encargados de la sub-14 cuando él estaba en el club. Nosotros vimos todo su crecimiento, el de Richard Sánchez, el de varios jugadores que eran compañeros cuando eran chicos, y hay una relación personal también más allá de eso”.

La oportunidad Bareiro y el obstáculo económico

Nogués profundizó en las negociaciones por Adam Bareiro, revelando que el descenso de Fortaleza en el fútbol brasileño abrió una ventana de posibilidad que el club intentó aprovechar, aunque los números finales resultaron prohibitivos para la realidad actual de Olimpia. “Ellos siempre saben que el día que las cosas se puedan dar, y que ellos todavía estén en un nivel en el que puedan aportar algo diferencial para el club, las puertas van a estar abiertas. Con Adam surgió eso un poco con este tema de que el Mundial está tan cerca y con el descenso de Fortaleza en Brasil; entonces es como que vimos ahí: ‘bueno, no es lo que estamos buscando, pero a lo mejor esta es la oportunidad de traerlo’”.

Ante esa posibilidad, el “Coto”, comentó que el monto propuesto por el club brasileño está lejos de sus posibilidades financieras. “Dentro de ese contexto se iniciaron conversaciones e hicimos ofertas dentro de lo que Olimpia puede, pero lastimosamente no se dio con Fortaleza y es perfectamente entendible. Ellos hicieron una inversión importante por él en julio, tuvo un semestre espectacular, un final de año muy bueno con ellos y para ellos es una pieza clave para volver a la Serie A de Brasil. Como nos dijeron: ‘si nos hacen una oferta que en lo económico sobrepase lo deportivo, ahí sí lo venderíamos’. Y ahí fue que nos tiraron el número de 3 millones de dólares por el 50%. Nuestra realidad es que nosotros no podemos traer a un jugador de ese precio y quedó ahí. Igual, el contacto y la línea siguen abiertos con él y, bueno, veremos en un futuro si volvemos a tener una posibilidad”.

