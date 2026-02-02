Rodrigo Nogués busca unir fuerzas Blas Reguera para revalorizar el fútbol paraguayo

El titular franjeado destacó su relación personal con el nuevo presidente azulgrana, subrayando que, si bien la competencia será feroz en el campo, los intereses económicos de los dos clubes más grandes del país deben caminar en la misma dirección. “Es amigo mío, hablé poco en realidad con él ahora en esta previa; todavía ni siquiera llamé a saludarlo. Es una persona de bien, una persona de trabajo, que ojalá no le vaya tan bien deportivamente, pero que le lleve bien a su club. Yo le dije a Blas: ‘en la cancha nos vamos a matar, nos vamos a sacar los ojos’, pero afuera de la cancha tenemos que ir de la mano en varias cosas juntos, porque Olimpia y Cerro generan el 95 % del negocio del fútbol paraguayo y tenemos que estar juntos en varios temas”.

Para el mandatario decano, el camino a seguir está en lo ocurrido recientemente en Uruguay, donde el fin de los monopolios y la diversificación de paquetes permitieron un crecimiento exponencial de los ingresos. “Para mí lo principal es lo de la televisión. Ahora tenemos el ejemplo de Perú, de Colombia, de Chile, donde hubo renovaciones. Pero el que más nos toca de cerca por cómo se da el mercado es el uruguayo, donde lograron quintuplicar el monto del valor del fútbol en un mercado que es la mitad del nuestro. Y encima, ahí sí hicieron una repartija acorde a lo que generan Nacional y Peñarol con respecto a los otros clubes, con todo el respeto que merecen, pero la realidad es esa: Olimpia y Cerro generan el 95 % del negocio del fútbol y creo que se tiene que reflejar de esa misma manera en los beneficios económicos”.

Al ser consultado sobre si este acercamiento entre los clubes busca romper con viejos paradigmas en la negociación de derechos, Nogués fue tajante: “Yo seguí muy de cerca el caso, muy de cerca, tengo todo súper estudiado. También hablé con Carlitos Rejala (el otro candidato a la presidencia de Cerro Porteño), con los dos. Entonces, la idea era que, una vez que terminen sus elecciones, juntarnos un poco para ver estos puntos de convergencia entre las instituciones, más allá de lo que es una sana competencia y el folclore del fútbol que tenemos”.

Finalmente, “Coto” Nogués fue muy crítico con la actual visibilidad del torneo paraguayo fuera de las fronteras. Reveló que incluso agentes europeos tienen dificultades para observar a los talentos locales debido a la falta de una plataforma accesible. “Yo creo que el fútbol paraguayo vale mucho más; mucho más de lo que hoy se paga. Creo que hay líneas que están muy mal explotadas también, no se explota en absoluto la señal internacional. No puede ser que yo acá prenda ESPN en Disney Plus y vea el fútbol uruguayo, pero me vaya a otro país y no pueda ver el fútbol paraguayo. Obviamente que nuestros jugadores van a valer menos por eso, si nadie los puede ver”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se refirió a las dificultades que se presentan en el exterior para consumir el producto paraguayo. “Yo hablé con agentes de Inglaterra que me pedían que les diera un acceso con un VPN o con no sé qué cosa para ver los partidos de Paraguay, y la verdad es que no puede ser, no podemos estar tan atrás en eso. Tenemos que tener una plataforma de streaming que se pueda ver en todo el mundo; se puede monetizar de distintas maneras. La repartición del dinero, para mí, tiene que ser equitativa en una base, y después tiene que estar ligada a resultados deportivos y también a audiencia. Hay un proyecto muy grande que me parece que ahora no tenemos el tiempo para discutirlo, pero básicamente esos son los pilares fundamentales, y Blas lo piensa de la misma manera que yo”.