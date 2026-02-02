Olimpia
Rodrigo Nogués sobre Hugo Quintana: “No tiene precio ahora, vamos a salir campeones con él”

El volante Hugo Quintana recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el segundo gol de Olimpia, en la victoria frente al Sportivo Trinidense.
El nivel de Hugo Quintana en el mediocampo de Olimpia está dejando de ser una sorpresa para convertirse en una realidad que el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, defiende con vehemencia. Tras sus recientes publicaciones en redes sociales bajo el lema “Es paraguayo”, el titular franjeado profundizó en Cardinal Deportivo sobre el valor actual del canterno olimpista.

Consultado sobre si sus posteos son un mensaje directo para el seleccionador Gustavo Alfaro, Nogués expresó. “Y teléfono para todos los que sean responsables de la selección. Para mí, Hugo Quintana es el mejor jugador del fútbol paraguayo. El año pasado, en un equipo que salió octavo, fue el mejor jugador del fútbol paraguayo. Me parece que hay jugadores que se convocan a la selección del medio local que no están ni cerca del nivel de Hugo; el nivel que él está mostrando es una locura, nos están llamando equipos importantes del mundo a preguntar por él y creería que debería tener alguna oportunidad”.

Según el titular franjeado, el gran presente del volante no solo genera ruido en la selección, sino también en el mercado internacional. Ante los rumores que hablaban de una base de 2.500.000 dólares para iniciar una negociación, el presidente fue categórico al blindar al jugador, priorizando el objetivo deportivo inmediato: el título del torneo Apertura 2026. “No, ahora olvidate de ese 2.5, no tiene precio ahora. Ahora vamos a salir campeones con él”.