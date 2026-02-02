Rodrigo Nogués sobre Hugo Quintana: “No tiene precio ahora, vamos a salir campeones con él”

Consultado sobre si sus posteos son un mensaje directo para el seleccionador Gustavo Alfaro, Nogués expresó. “Y teléfono para todos los que sean responsables de la selección. Para mí, Hugo Quintana es el mejor jugador del fútbol paraguayo. El año pasado, en un equipo que salió octavo, fue el mejor jugador del fútbol paraguayo. Me parece que hay jugadores que se convocan a la selección del medio local que no están ni cerca del nivel de Hugo; el nivel que él está mostrando es una locura, nos están llamando equipos importantes del mundo a preguntar por él y creería que debería tener alguna oportunidad”.

Según el titular franjeado, el gran presente del volante no solo genera ruido en la selección, sino también en el mercado internacional. Ante los rumores que hablaban de una base de 2.500.000 dólares para iniciar una negociación, el presidente fue categórico al blindar al jugador, priorizando el objetivo deportivo inmediato: el título del torneo Apertura 2026. “No, ahora olvidate de ese 2.5, no tiene precio ahora. Ahora vamos a salir campeones con él”.