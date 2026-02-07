“Vitamina” Sánchez prepara cambios de piezas y de esquema para asaltar la punta

La principal novedad radica en la última línea. “Vitamina” decidió patear el tablero y apostar por una defensa que ya le dio réditos en el estreno del certamen ante Guaraní. Raúl Cáceres regresa al lateral derecho tras cumplir su sanción por expulsión, mientras que Juan Vera y Alan Rodríguez completan la renovación de la zaga junto a Mateo Gamarra. Con esto, el técnico busca recuperar la solidez que se vio diezmada en las últimas dos presentaciones y darle más proyección ofensiva con laterales de mayor vocación ofensiva.

En el ataque, la gran apuesta es Adrián Alcaraz. El delantero, que viene con el envión anímico de haber anotado el gol de la victoria frente a Sportivo Trinidense, se ganó un lugar en el once inicial. Su ingreso no solo cambia nombres, sino que redefine el dibujo táctico: Olimpia pasará a un 4-4-2, esta nueva disposición moverá a Iván Leguizamón a una posición de extremo puro por la banda, buscando asistir a la dupla ofensiva conformada por Carlos Sebastián Ferreira y el mencionado Alcaraz.

El equipo que asoma para pisar el césped de la “Visera”, donde visitará al solitario puntero estará integrado por: Gastón Olveira bajo los tres palos; una línea de cuatro con Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; en el centro del campo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana e Iván Leguizamón; dejando en la zona de definición a Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.