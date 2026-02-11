Olimpia blinda a Eduardo Delmás con “cláusula millonaria” hasta 2029

Bajo el lema “FUTURO RENOVADO, TALENTO BLINDADO”, el club celebró la continuidad de su canterano: “Felices de anunciar la extensión de contrato de Eduardo Delmás, canterano de la Institución y pieza importante del plantel principal en la actualidad. Cláusula millonaria para asegurarnos a una de las joyas del Club hasta 2029. ¡Con todo, Edu querido!”, rezaba la publicación de la entidad de Para Uno.

El joven volante ofensivo, quien pertenece a una familia con profundas raíces en el deporte nacional —hijo del representante Jean Patrick Delmás y de la extenista Larissa Schaerer, y nieto del expresidente del club Eduardo Delmás—, está logrando consolidarse en el equipo titular por mérito propio. En lo que va del certamen, el juvenil no solo aporta desequilibrio ofensivo, sino que es una pieza para cumplir con la normativa Sub 19 de la APF, acumulando 162 minutos en las primeras tres fechas del campeonato, atendiendo que no tuvo participación ante Nacional.

La confianza en el potencial del atacante es absoluta por parte de la directiva. El presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, analizó las virtudes que llevaron a esta renovación. “Para mí Edu es la aparición juvenil más importante de los últimos diez años del Olimpia. Juega como si fuese que tiene veinticinco años, no tiene miedo de pedir la pelota, no tiene miedo de filtrar un pase, no tiene miedo de que le salga mal algo, porque tiene tanta velocidad que se recupera rápido de nuevo. Tranca con la cabeza, le choca a jugadores que tienen treinta años como si fuese que tienen la misma edad de él”.

Asimismo, Nogués destacó la madurez mental del futbolista para portar los colores del club más ganador del país. “Evidentemente es un chico que sabe perfectamente el peso que tiene la camiseta de Olimpia. Y más allá del apellido, más allá de lo que sea, está demostrando que es y que va a ser un grandísimo jugador de fútbol”.

