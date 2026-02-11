Olimpia oficializa alianza con una firma internacional para las obras de su estadio

De acuerdo con el comunicado de la institución, ARENA e+v es una compañía especializada en infraestructura deportiva con experiencia en proyectos realizados en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. La labor de la consultora en este proyecto incluirá la coordinación técnica integral, la consultoría estratégica y el acompañamiento en las diversas etapas de desarrollo. El objetivo de esta alianza es asegurar que la construcción cumpla con los estándares de seguridad y los requerimientos técnicos exigidos por la FIFA para competencias de carácter mundial.

El diseño del nuevo estadio contempla una estructura multipropósito. Si bien la prioridad será la práctica del fútbol, el plan prevé que las instalaciones puedan albergar eventos de distintas actividades deportivas, culturales y de entretenimiento de forma regular. Según el documento emitido por la entidad de Para Uno, este enfoque busca generar impacto positivo a nivel urbano, social y facilitar la sostenibilidad económica de la infraestructura a través de un uso diversificado durante todo el año.

Ante la confirmación de Paraguay como sede de la Copa del Mundo Centenario, Olimpia busca ajustar sus procesos a los tiempos estipulados por los organismos internacionales. El acuerdo con ARENA e+v pretende fortalecer el proceso técnico y estratégico para cumplir con los plazos y reglamentos vigentes. Con este paso, el proyecto del estadio Osvaldo Domínguez Dibb continúa su etapa de desarrollo con miras a los compromisos deportivos, entre los que destaca albergar el Mundial 2030, como una de las sedes ya confirmadas.