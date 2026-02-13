Olimpia blinda a Hugo Quintana con una renovación hasta la temporada 2028

La institución anunció la noticia con un enfático comunicado a través de sus canales oficiales: “Orgullosos de anunciar la renovación de contrato de Hugo Quintana, canterano de la Institución y uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo. ¡Seguimos juntos y con más ambición que nunca!”.

Este nuevo acuerdo liga a Quintana con el “Decano” hasta el cierre de la temporada 2028. Sin embargo, el aspecto más trascendente de la negociación es la implementación de una cláusula de rescisión aproximada a los 5 millones de dólares. Con esta cifra, Olimpia establece un blindaje millonario que le permitirá negociar desde una posición de fuerza ante cualquier club interesado, evitando así una salida imprevista que pudiera debilitar el esquema del equipo.

Durante la presente ventana de transferencias, las oficinas de Para Uno habrían recibido diversas propuestas por el futbolista. Pese a la insistencia de varios oferentes, la directiva consideró que ninguna de las propuestas reflejaba el valor real del jugador ni compensaba el impacto deportivo de su partida. En consecuencia, la prioridad absoluta fue robustecer su contrato y garantizar su permanencia a mediano plazo.

El rendimiento de del mediocampista justifica plenamente este esfuerzo institucional. Desde su retorno tras su paso por el Liverpool de Uruguay, el volante se erige como el jugador más regular y desequilibrante del plantel. Sus estadísticas reflejan 25 partidos disputados, manteniendo una presencia constante en el once inicial, aportando además 9 goles y 6 asistencias, consolidándose como el principal gestor del fútbol ofensivo franjeado al que le suma gol.