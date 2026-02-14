‘Vitamina’ Sánchez: “Olveira nos termina otorgando un punto con la salvada del penal”

Para el DT franjeado, el trámite inicial reflejó fielmente la planificación previa, destacando la superioridad de su equipo en la primera etapa. “Es un análisis complicado a partir del segundo tiempo. El primer tiempo, para mí fue muy bueno, fue muy bueno. En líneas generales empezó a suceder lo que nosotros entendíamos que podía pasar: dominar, crear situaciones... y tuvimos situaciones claras, como la de Raúl Cáceres, una de Hugo Quintana y una de Sebastián Ferreira. El rival, en los últimos cinco minutos de los 40 hasta que terminó el primer tiempo, tuvo lo suyo; perdimos un par de pelotas y nos hicieron un poquito de daño, pero en líneas generales el primer tiempo había sido muy favorable a nosotros”.

Sin embargo, el guion del encuentro dio un giro drástico apenas iniciado el complemento. La expulsión de Sebastián Ferreira obligó al Decano a un replanteo táctico y a un desgaste extremo. “En el segundo tiempo, de alguna manera, se desmadró todo con la expulsión de Sebastián. Si no me equivoco, la infracción fue a los 2 minutos y, entre la revisión y todo, a los 5 minutos Sebastián ya no estaba en cancha; tuvimos que jugar más de 50 minutos con un hombre menos. Entonces ahí se hace difícil. En ese contexto adverso, sobre todo en un fútbol tan parejo donde un hombre de más hace la diferencia —hoy el fútbol es muy físico y la ocupación de espacios implica que el que tiene menos jugadores haga un esfuerzo de más—, lo hicimos bien. Lo hicimos bien”.

“Vitamina” no ocultó su malestar por las interrupciones tecnológicas, aunque resaltó la figura de su arquero, Gastón Olveira, quien fue determinante al tapar un penal clave a Ángel Cardozo Lucena. “Ahí se da el partido; obviamente se puso de igual a igual y era un encuentro que podíamos ganar como podíamos perder. Pero rescato la valentía y la hidalguía del equipo, porque jugar ante la adversidad numérica, con el enojo y la frustración de algunas decisiones por la utilización en exceso del VAR —para mi gusto—, lo quiero rescatar. Ni hablar lo de Olveira, que nos termina otorgando un punto con la salvada del penal”.

A pesar de la amargura por no sumar de a tres, el técnico valoró la conexión con la hinchada y subrayó los puntos a corregir de cara al futuro inmediato del campeonato. “En líneas generales, aunque nos vamos todos tristes, rescato la valentía del equipo para jugar con un hombre menos. Nos sucede esto por segunda vez, en una situación muy parecida a la que vivimos contra Guaraní cuando lo echaron a Raúl a los 8 minutos del segundo tiempo. Y otra vez vimos eso que ya había sucedido, que tiene que ver con el aliento de la gente y el empuje: casi nos hacen ganar el partido. Cuando nos salvamos del penal, estaba en el ambiente esa sensación de: ‘bueno, ahora vamos a ganarlo; nos salvamos de perderlo, ahora vamos a ganarlo’, y casi lo logramos”.