Richard Ortiz, el dueño de los clásicos: “Es una más para del cuaderno”

Ortiz valoró el trabajo colectivo y la paciencia para manejar la ansiedad del tradicional rival en su propio estadio. “Es una más para del cuaderno como se dice. Lo importante acá es que el grupo está unido, creo que hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, contento por el triunfo. Sabíamos que hace cuatro años que no nos están ganando ellos acá, entonces sabíamos que ellos se iban a desesperar y bueno, creo que hicimos un buen trabajo hoy”.

Sobre el desarrollo del juego, el capitán fue honesto al reconocer el dominio territorial del Ciclón, aunque subrayó la eficacia defensiva del Decano. “Yo creo que preparamos tácticamente bien, estamos metidos también los once y ahí se ve el equipo unido y creo que por ahí ganamos este partido porque creo que ellos manejaron el partido y no encontraron en el espacio”.

Bajo la dirección de Pablo Sánchez, la figura de Richard volvió cobrar un rol de liderazgo aún más pronunciado, funcionando como un entrenador dentro del campo de juego: “La verdad que siempre, siempre me gusta ordenar ahí dentro de la cancha y bueno, el profe cuando llega también seguramente se dio cuenta y me dio la confianza total, así que cualquier cosa que él quería decir a los muchachos, él me decía a mí y yo ordeno ahí dentro de la cancha”.

Con su tanto de cabeza, Ortiz alcanzó los 7 goles en 49 clásicos, convirtiéndose en el máximo artillero del plantel actual en este tipo de enfrentamientos. Pese a la magnitud de sus cifras, el capitán priorizó el objetivo grupal. “La verdad que contento, creo que no es fácil, la verdad que no pude creer, 7 goles muchísimo ahora que he convertido otra vez, no es fácil para un volante central, contento, contento, pero más por el equipo hoy porque teníamos que ganar para estar en la punta y creo que conseguimos un triunfo importante”.

Además, reveló el trasfondo emocional de su festejo, impulsado por un pedido especial de su familia y la exigencia de la hinchada: “La verdad que en la semana, en todas las redes sociales me pedían y yo también entrenaba, decía que tenía que meter un gol sí o sí y bueno, hoy me tocó, por suerte. La verdad que hoy mi hija, esta vez viniendo del colectivo me pidió que haga un gol como sea, de chilena, de cabeza como sea, pero me pidió y ahí le llamé y le dije que le iba a hacer un corazoncito”.

Finalmente, el oriundo de Villa Ygatimí (Departamento de Canindeyú). reflexionó sobre el cambio de mentalidad del equipo respecto a la temporada anterior y el aporte de las nuevas generaciones: “Sí, la verdad que sí, este club te exige mucho obviamente, el año pasado sufrimos mucho, por ahí nos faltaba esa agresividad que hoy en día estamos teniendo y bueno, con los jóvenes también que vinieron y se está portando bien, se está habitando bastante bien”.

Con esta anotación, Richard Ortiz sigue agigantando su figura en la historia del fútbol paraguayo. Con 7 goles, se coloca a solo cuatro tantos de igualar a Saturnino “Nino” Arrúa, el máximo goleador histórico de los superclásicos con 11 dianas, todos vistiendo la camiseta de Cerro Porteño.