Olimpia: Emociones seguidas

“El clásico ya pasó. El próximo partido siempre es el más importante. El miércoles, como siempre, todos juntos. Nos vemos en el Defensores”, posteó el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués Bazán.

Lea más: Adam Bareiro ficha por Boca Juniors

El “blanco y negro” de mitad de semana, a desarrollarse en Sajonia, está fijado para las 20:30.

Esta especie de bajada de línea dirigencial es para que los futbolistas mantengan los pies sobre la tierra en pos de más festejos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio de la euforia por la victoria en la propia casa del tradicional rival, el titular franjeado escribió: “Adrián Alcaraz de paraguayo”, que se puede entender como un mensaje a Gustavo Alfaro para su convocatoria a la selección nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El centroatacante tuvo un alto rendimiento, contando con las características del típico “9”, batallador y bueno en el juego aéreo.

Nogués adelantó al Cardinal Deportivo que para el segundo duelo del año contra el Ciclón, a disputarse probablemente en el Defensores del Chaco, Olimpia cederá a su rival toda la bandeja Norte más Preferencias E, en una demostración de deportividad, ya que ellos tuvieron solo 1.300 localidades en las Plateas Pettengill, una cantidad mínima en comparación al arrastre franjeado.

El Expreso marcha firme en el torneo Apertura, con cuatro partidos ganados y dos empatados, con nueve goles marcados y cuatro recibidos.

Después del choque con el Guma vendrá el enfrentamiento con Ameliano, programado para el sábado 28 en Ciudad del Este, a las 18:30.