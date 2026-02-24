Noticia del Cardinal Deportivo: Rubén Lezcano es nuevo refuerzo de Olimpia

Rubén Lezcano es nuevo jugador de Olimpia. El Decano arregló los detalles que restaban para culminar la negociación con Fluminense e incorporar oficialmente al futbolista paraguayo. Con el acuerdo finiquitado, el ex Libertad vestirá la camiseta del Franjeado por el resto de la temporada. La presentación del zurdo de 22 años será en los próximos días, reveló el Cardinal Deportivo.

Lezcano arrancó la temporada jugando, pero luego de dos partidos y un gol fue nuevamente marginado por Luis Zubeldía en el Flu. Finalmente, el canterano del Gumarelo decidió abandonar el Tricolor carioca con el fin de buscar más protagonismo y minutos con el principal propósito de ingresar en los planes de Gustavo Alfaro para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

#FútbolInternacional | ESTRENO GOLEADOR 🇵🇾



Rubén Lezcano (21 años) marcó su primer gol oficial con Fluminense ⚽️



El ofensivo paraguayo es titular en el 1-1 parcial ante Madureira, por la primera fecha del estadual carioca 🇧🇷 #ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/Vyk8xAlEGm — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 14, 2026

Rubén Lezcano, de familia olimpista

Rubén Lezcano estuvo en el radar de Cerro Porteño y de otros clubes, pero rechazó las propuestas para jugar en el Rey de Copas. De familia olimpista, el atacante aceptó la oferta de la directiva de Rodrigo Nogués, quien debió ejecutar la compra del 75% del pase de Mateo Gamarra por US$ 1.000.000 para habilitar el cupo de préstamo internacional del ofensivo y último refuerzo.