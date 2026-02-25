Olimpia: Rubén Lezcano es franjeado

El surgido en Libertad, Rubén Lezcano, buscará recuperar en Olimpia su mejor versión tras su paso por el fútbol brasileño, en el que disputó 13 partidos con el club carioca (un gol).

Lea más: Lezcano llega al Decano

En principio, el atleta dudó en retornar a nuestro medio al considerar un retroceso en su carrera, pero al tratarse que el interesado era nada menos que el más ganador de nuestro medio, aceptó el reto.

Lezcano es la 13ª incorporación franjeada del 2026, después de Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry, Alejandro Silva, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Richard Sánchez y Hugo Sandoval.