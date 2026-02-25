Rubén Lezcano en exclusiva con el Cardinal Deportivo: “Muy feliz de estar acá”

Rubén Lezcano habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo después de abandonar la Villa Olimpia. El futbolista paraguayo llegó esta madrugada en un vuelo privado, realizó la revisión médica y firmó con Olimpia un contrato a préstamo por un año con opción a compra. “Las sensaciones son buenas”, expresó el ex Fluminense de Brasil a ABC Cardinal.

“Es un sueño y muy feliz de estar acá”, puntualizó Lezcano, quien llega procedente de Fluminense de Brasil. “Desde mañana (jueves) ya entreno”, contó el zurdo de 22 años. “Se dio todo muy rápido y muy feliz de estar acá”, finalizó el canterano de Libertad, que en la actual temporada registra 2 encuentros y 1 gol (ambos en el Estadual Carioca).

