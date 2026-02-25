Olimpia
25 de febrero de 2026 - 13:14

Rubén Lezcano en exclusiva con el Cardinal Deportivo: “Muy feliz de estar acá”

Rubén Lezcano habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo después de firmar contrato con Olimpia.
Rubén Lezcano habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo después de firmar contrato con Olimpia.

Rubén Lezcano habló con ABC Cardinal en la Villa Olimpia. “Las sensación son buenas”, expresó el atacante.

Por ABC Color

Rubén Lezcano habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo después de abandonar la Villa Olimpia. El futbolista paraguayo llegó esta madrugada en un vuelo privado, realizó la revisión médica y firmó con Olimpia un contrato a préstamo por un año con opción a compra. “Las sensaciones son buenas”, expresó el ex Fluminense de Brasil a ABC Cardinal.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Libertad y dónde ver hoy en vivo

“Es un sueño y muy feliz de estar acá”, puntualizó Lezcano, quien llega procedente de Fluminense de Brasil. “Desde mañana (jueves) ya entreno”, contó el zurdo de 22 años. “Se dio todo muy rápido y muy feliz de estar acá”, finalizó el canterano de Libertad, que en la actual temporada registra 2 encuentros y 1 gol (ambos en el Estadual Carioca).

Rubén Lezcano en ABC Cardinal