El monto que asegura Olimpia por acceder a la fase de grupos de la Sudamericana

El camino económico del Decano en esta edición comenzó con los 250.000 dólares percibidos por su participación en la fase nacional en condición de visitante. A esta cifra se le suma ahora el premio principal de 900.000 dólares garantizados por el solo hecho de ingresar a la fase de grupos del certamen continental. De esta manera, Olimpia ya consolida hasta aquí un pozo acumulado de 1.150.000 dólares antes de disputar su primer encuentro en la nueva etapa.

La estructura de premios de la actual Copa Sudamericana ofrece además una vía de ingresos variables basada en el méritos deportivos. Por cada victoria obtenida durante la fase de grupos, ya sea en condición de local o de visitante, el club acreditará un incentivo adicional de 115.000 dólares. A esto se debe añadir el potencial de recaudación por taquilla, dado que el equipo disputará tres partidos en casa donde el ingreso por entradas será íntegramente para la institución.

A medida que el equipo comando por Pablo “Vitamina” Sánchez logre avanzar en la competencia, las recompensas económicas se vuelven cada vez más significativas. En caso de acceder a los octavos de final, el premio estipulado es de 600.000 dólares, cifra que asciende a los 700.000 dólares si alcanza los cuartos de final. En el escenario de llegar a las semifinales, el ingreso para el club sumaría otros 800.000 dólares. Recordando que el campeón se embolsará 6.500.000 dólares, mientras que el vicecampeón se quedará con 2.000.000 dólares.