Olimpia: El Decano se quita un peso de encima

Goles de Rubén Lezcano y atajadas de Gastón Olveira, la combinación efectiva en las dos recientes presentaciones de Olimpia, el Decano de nuestro balompié, que se quitó un peso de encima al dar el necesario paso.

Lea más: Expreso con lo justo

El “económico” elenco del argentino Pablo Andrés Sánchez lleva siete victorias en la temporada, todas por la mínima diferencia. En cuatro ocasiones se impuso por 1-0, en dos por 2-1 y en una por 3-2. Además se registran dos empates.

“Nos vamos contentos, seguimos invictos, quinto partido que nos vamos con el arco en cero”, expresó en conferencia el conductor técnico del Expreso, quien este jueves recibió a un equipo de ABC y entre otras cosas dio un dato de color al señalar que su descanso no fue pleno debido a que sufrieron el corte de energía eléctrica.

“Ganamos un partido muy emocional. Entendiendo y analizando el partido lo pudo haber ganado cualquiera”, mencionó entre otras cosas el orientador de 53 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como entrenador, este es mi mejor comienzo en un club”, señaló Sánchez, quien mencionó que se encuentra en un lugar ideal. “Me gusta el país, me encanta el predio donde entrenamos (la Villa de Fernando de la Mora), ni hablar de la hinchada, se siente mucho su aporte”, significó.

El técnico franjeado considera que el partido del domingo contra San Lorenzo es muy importante para dar continuidad a la positiva racha en el torneo Apertura.

El enfrentamiento de la novena fecha frente al Rayadito se disputará en el Defensores del Chaco, a las 18:30. En la décima, el más ganador de nuestro fútbol lidiará con Recoleta FC, el sábado 14 en Ciudad del Este, a las 18:30.

La primera rueda se cerrará contra el Sportivo Luqueño, en un choque que aún no está calendarizado.