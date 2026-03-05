‘Vitamina’ sobre Delmás: “Lo único que me demostraba que era el juvenil era su cara de joven”

Para Sánchez, la irrupción de Delmás fue inmediata desde su llegada al club. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue solo su técnica, sino la precocidad de su rol dentro de un plantel de jerarquía. Al respecto, el DT recordó sus primeras impresiones. “Cuando yo llegué, me dijeron: ‘Ese es Delmás, hay un chiquito que juega bien’. Y cuando empezaron a entrenar los chicos, a mí lo que me mostraba que él era el juvenil, o el que nos iba a dar los minutos, era su cara de joven, de niño que tiene todavía. Y entendemos que está a la altura del resto de los compañeros".

Más allá de lo que sucede dentro del campo de juego, “Vitamina” puso énfasis en el aspecto psicológico y social de gestionar a un futbolista que aún transita el final de su adolescencia. “Lo que sí, yo trato de hablar mucho con Eduardo y él está viviendo cosas fuertes. El otro día le hice una pregunta —porque aparte me intriga esto—, le dije: ‘¿Cómo es una salida con tus amigos?’. Me imagino a él con tres o cuatro amigos caminando por el shopping y son niños. Y él ya tiene una responsabilidad distinta a la de los amigos que hoy están en otro proceso, un proceso lógico de terminar la adolescencia. En cualquier momento pasarán a ser adultos y están viviendo las cosas que vive un chico de esa edad: terminar el secundario, empezar la universidad, las chicas, la ropa, el telefonito todo el tiempo. Y él está en un escalón donde ya le hacen entrevistas, tiene que hablar, tiene que dar explicaciones... tiene una responsabilidad enorme cuando se pone la camiseta de un equipo tan grande como la de Olimpia cada fin de semana”.

Finalmente, el estratega argentino fue ambicioso respecto al destino que imagina para el volante. Aunque reconoce su capacidad para destacarse en el plano local, el mensaje para Delmás es no conformarse con el éxito inmediato. “Entonces trato de hablar con él llevándolo de a poco, que disfrute y que siempre trate de dar más. Esto lo voy a decir con muchísimo respeto y tengo que tener mucho cuidado: yo creo que a él, con lo que mostró y con el talento que sé que tiene, le va a dar para jugar en cualquier equipo del fútbol paraguayo. Pero yo a lo que lo invito es a que vaya por más, que trate de irse a Brasil, que trate de irse a Europa; que piense partido a partido, pero que piense en grande. Es lo que yo le pido a Eduardo. Y creo que lo vamos llevando bien, pero básicamente porque juega muy bien al fútbol. Es un chico inteligente; uno se da cuenta cuando habla con los jugadores de dónde vienen, y él viene de un buen lugar”.