Pablo ‘Vitamina’ Sánchez: “Perdimos dos puntos y nos duele, nos golpea”

Olimpia ganaba 1-0 hasta que a los 87 minutos San Lorenzo empató con un cabezazo de Luis Fernando Cáceres. El Rayadito de Julio César Cáceres celebró el punto, mientras que el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lamentó haber perdido 2. De todas maneras, el Franjeado continúa invicto y en la cima del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay luego de 9 fechas.

Lea más: Adrián Alcaraz: “Un resultado amargo para nosotros”

“El partido, de alguna manera, fue por los carriles que nosotros pensábamos, que nos iban a ceder la pelota y el terreno, que nos iban a esperar y que nos iban a jugar lo más rápido posible buscando a su centro delantero, que seguramente intentaría aguantar la pelota para descargar y atacarnos rápido por las bandas”, comenzó ‘Vitamina’ luego del partido en el Defensores del Chaco de Asunción.

“Entiendo que nos costó mucho generar situaciones.Sí, nos costó mucho generar situaciones. Por momentos hicimos nuestro ataque un poco más lento de lo que necesitaba o ameritaba la jugada. Y entiendo también que centramos poco en el primer tiempo. O sea, abusamos del pase corto y del toque en lugares donde no hacíamos daño”, puntualizó el entrenador argentino en conferencia.

“El rival nos puso las cosas difíciles”

“Obviamente lo hacíamos buscando algún espacio que apareciese, pero en ese trámite lento, el rival, entiendo que cubría muy bien los espacios y nos puso las cosas difíciles. Por eso la decisión del cambio, de entrar el segundo tiempo a jugar una especie de 4-4-2 y empezar a buscar un poco más el área, a buscar a los grandotes, tanto a Hugo como a Adrián”, continuó el técnico.

⚽️¡SALTO, TOQUE SUTIL Y GOL! Alejandro Silva rompió el cero para el Decano en el Defensores del Chaco.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/jgeQvaExlS — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 8, 2026

“Yo entendí que el gol nos había dado tranquilidad porque incluso después del gol tuvimos diez minutos muy buenos, pero faltando creo que unos diez minutos empezamos a cometer errores. Algunos errores, me parece, no forzados o innecesarios, en lugares donde sabíamos que podíamos terminar haciendo una falta o no falta, pero eran faltas igual”, señaló Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos atrapamos y nos empezamos a meter y el rival se nos vino y no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron. Una vez que nos empataron intentamos esos cinco minutitos que quedaron, pero al final termina siendo un partido, y le dije a los muchachos, que hoy perdimos dos puntos, hoy dejamos dos puntos en el camino”, reconoció el rosarino de 53 años.

⚽️ ¡ASÍ LO EMPATÓ! Centro de Villamayor y definición de Luis Cáceres para firmar la igualdad con el Franjeado.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/TRXt1jxr4G — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 8, 2026

“Nos golpea el no haber ganado”

‘Vitamina’ señaló que el encuentro es un “aprendizaje”, pero dejó en claro que el resultado “golpea” y “duele”. “Que sea de aprendizaje, ya no podemos hacer nada, nos duele, nos golpea el no haber ganado este partido, y tenemos que aprender de lo sucedido esta tarde noche”, finalizó el DT, que sumó el tercer empate al frente del Rey de Copas tras el 1-1 con 2 de Mayo y el 0-0 con Rubio Ñu.