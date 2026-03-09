Olimpia
09 de marzo de 2026 - 09:38

Adrián Alcaraz: “Un resultado amargo para nosotros”

Momento del gol del empate de San Lorenzo luego del cabezazo de Luis Cáceres en el partido ante Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Momento del gol del empate de San Lorenzo luego del cabezazo de Luis Cáceres en el partido ante Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Olimpia empató 1-1 con el último de la tabla de posiciones y aumentó en un solo punto la ventaja en la cima del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Olimpia igualó con San Lorenzo, el único que todavía no triunfó y que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano mantiene el invicto después de nueve fechas, pero aumenta en solo 1 punto la ventaja sobre el inmediato perseguidor, Cerro Porteño. Si Nacional triunfa hoy, queda a 3 unidades.

Lea más: ‘Vitamina’ Sánchez: “Perdimos dos puntos y nos duele, nos golpea”

“Un resultado amargo para nosotros”, expresó Adrián Alcaraz a Tigo Sports al finalizar el partido en el Defensores del Chaco. “Queríamos dejar los tres puntos acá y no se pudo lastimosamente. Hicimos lo posible para llegar al gol y no lo conseguimos”, añadió el atacante, que arrancó entre los suplentes e ingresó en el inicio de la complementaria por Alex Franco.

Adrián Alcaraz y el empate 1-1 de Olimpia

“Todos juegan a muerte contra Olimpia”

“Todos los equipos juegan a muerte contra nosotros, contra Olimpia. Siempre nos complica cualquier equipo”, puntualizó Alcaraz. En el campeonato, el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no pudo derrotar a los dos ascendidos a la Primera División de Paraguay: además del 1-1 con el Rayadito, empató sin goles con Rubio Ñu en la quinta ronda.

Lea más: ¿Qué dijo ‘Vitamina’ sobre la lesión de Iván Leguizamón?