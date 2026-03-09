Adrián Alcaraz: “Un resultado amargo para nosotros”

Olimpia igualó con San Lorenzo, el único que todavía no triunfó y que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano mantiene el invicto después de nueve fechas, pero aumenta en solo 1 punto la ventaja sobre el inmediato perseguidor, Cerro Porteño. Si Nacional triunfa hoy, queda a 3 unidades.

“Un resultado amargo para nosotros”, expresó Adrián Alcaraz a Tigo Sports al finalizar el partido en el Defensores del Chaco. “Queríamos dejar los tres puntos acá y no se pudo lastimosamente. Hicimos lo posible para llegar al gol y no lo conseguimos”, añadió el atacante, que arrancó entre los suplentes e ingresó en el inicio de la complementaria por Alex Franco.

Adrián Alcaraz y el empate 1-1 de Olimpia

🎙️"Es un resultado amargo para nosotros, hicimos lo posible para llegar el gol y no pudimos, no nos salió el juego que el profe nos pedía".



⚪️⚫️Palabras de Adrián Alcaraz tras el empate 1-1 ante Sportivo San Lorenzo.#AperturaAPF2026 pic.twitter.com/3ESRkr8QTt — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 9, 2026

“Todos juegan a muerte contra Olimpia”

“Todos los equipos juegan a muerte contra nosotros, contra Olimpia. Siempre nos complica cualquier equipo”, puntualizó Alcaraz. En el campeonato, el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no pudo derrotar a los dos ascendidos a la Primera División de Paraguay: además del 1-1 con el Rayadito, empató sin goles con Rubio Ñu en la quinta ronda.

