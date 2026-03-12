El vergonzoso penal sancionado contra Olimpia en la Libertadores

Olimpia sufrió la primera derrota en la Copa Libertadores Sub 20 2026 debido a un vergonzoso penal. El árbitro argentino Sebastián Martínez sancionó una inexistente infracción de Ever Melida, futbolista del Decano, sobre Juliano, jugador del Palmeiras. Erick Bele cambió por gol a los 76′ y encaminó la victoria 1-0 del Verdão, que aseguró la clasificación a la próxima ronda.

La jugada dentro del área tiene como protagonistas a Melida y a Juliano, que ingresaron en el segundo tiempo. El brasileño llegó primero al balón, pero simuló un golpe del paraguayo, que no hace contacto con la pelota ni con el pie derecho del rival. Ante el grito y reclamo del atacante Alviverde, Martínez no dudó y marcó la supuesta falta, que posteriormente fue clave para la derrota del Franjeado.

El resumen de Olimpia 0-1 Palmeiras