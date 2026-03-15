Olimpia: todos los triunfos del año fueron por la mínima diferencia

“Me encantaría ganar por más goles, lo vengo repitiendo. No está bueno terminar los partidos por la mínima, estaría bueno terminar más tranquilos”, expresó el técnico de Olimpia, Pablo Sánchez, luego del 1-0 del sábado contra Recoleta FC.

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Por este mismo resultado, el Decano le ganó a Cerro Porteño, Libertad, Ameliano y Trinidense, este en el torneo internacional.

Por 2-1 se impuso sobre Guaraní y Nacional. Por 3-2 le ganó a “Triqui”, en el certamen doméstico.

Sus empates se dieron frente a 2 de Mayo (1-1), Rubio Ñu (0-0) y San Lorenzo (1-1).

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Debido a las presentaciones seguidas, el conductor del Expreso recurrirá a la rotación.

El martes, los franjeados enfrentarán a Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, por la 11ª ronda. El sábado 21 lidiarán con Guaraní en Capiatá, a las 18:30, en el inicio de la rueda de las revanchas.