Olimpia
15 de marzo de 2026 - 15:42

Olimpia: todos los triunfos del año fueron por la mínima diferencia

Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez (53 años), director técnico de Olimpia, que ganó todos sus partidos de la temporada por la cuenta mínima.
Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez (53 años), director técnico de Olimpia, que ganó todos sus partidos de la temporada por la cuenta mínima.Gentileza

Olimpia marcha invicto en el año. De los 11 partidos disputados hasta aquí, ganó ocho (incluyendo la Copa Sudamericana) y empató tres, con la particularidad que todas sus victorias fueron por la mínima diferencia, un solo tanto de margen.

Por ABC Color

“Me encantaría ganar por más goles, lo vengo repitiendo. No está bueno terminar los partidos por la mínima, estaría bueno terminar más tranquilos”, expresó el técnico de Olimpia, Pablo Sánchez, luego del 1-0 del sábado contra Recoleta FC.

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Por este mismo resultado, el Decano le ganó a Cerro Porteño, Libertad, Ameliano y Trinidense, este en el torneo internacional.

Por 2-1 se impuso sobre Guaraní y Nacional. Por 3-2 le ganó a “Triqui”, en el certamen doméstico.

Sus empates se dieron frente a 2 de Mayo (1-1), Rubio Ñu (0-0) y San Lorenzo (1-1).

Debido a las presentaciones seguidas, el conductor del Expreso recurrirá a la rotación.

El martes, los franjeados enfrentarán a Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, por la 11ª ronda. El sábado 21 lidiarán con Guaraní en Capiatá, a las 18:30, en el inicio de la rueda de las revanchas.