“Vitamina” Sánchez: “el equipo hizo el mejor partido en lo que va del año”

Sánchez destacó la importancia de haber cerrado esta etapa según lo planeado: “Uno de los objetivos... uno quiere ganar y ser campeón, obviamente, y trabajamos para eso; pero el objetivo a corto plazo era poder terminar la primera rueda, ojalá invictos y punteros, y lo hemos conseguido. Creamos muchas situaciones, situaciones claras. Seguimos ganando mucho, pero estamos con esta tesitura del 1-0 que nos tiene nerviosos a todos hasta el final”.

Pese a lo ajustado del marcador, el DT fue valoró el rendimiento de sus dirigidos: “Hoy el equipo, para mi gusto, hizo el mejor partido en lo que va del año; así que, obviamente, se lo dije a los jugadores: este era el camino. Si bien conseguimos algo importante a esta altura del campeonato —el 50% del torneo—, nos falta la otra mitad, que seguramente será la más dura”.

Al ser consultado sobre las dificultades de la segunda etapa, el estratega advirtió que el nivel de exigencia aumentará: “¿Por qué? Porque van a aparecer, seguramente, alguna que otra lesión y la acumulación de tarjetas que conlleva suspensiones; además, van a aparecer los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Lo que viene por delante no va a ser fácil y sabemos que nos vamos a tener que esforzar el doble de lo que lo hemos hecho”.

Uno de los puntos más debatidos fue la falta de contundencia , a lo que “Vitamina” respondió con tranquilidad y respaldo hacia Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira. “Sí, fuimos ineficaces a la hora de definir, tanto Adrián Alcaraz como Sebastián Ferreira. Me refiero a ellos puntualmente porque son los ‘nueve’ y los que uno ve como encargados de la definición. Y bueno, están en una mala racha, entonces hay que tener paciencia”.

El conductor franjeado confía en que los goles llegarán en el momento más oportuno. “Las rachas se cortan, se rompen; de alguna manera creemos que en algún momento va a llegar el gol y será con mucha felicidad. Quizás nos regalen un gol muy importante y ojalá así sea. Los chicos se esfuerzan mucho en cada momento, en cada entrenamiento. Venimos con una seguidilla muy importante y van a seguir apareciendo oportunidades para todos, con lo cual, en algún momento van a cortar esta mala racha por la que vienen pasando”.

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Finalmente, el DT puso en balanza los números y el sacrificio táctico de sus jugadores. “Sobre todo Sebas, que tiene uno, y Adri, que tiene tres; tampoco es una locura para un nueve. Pero bueno, tenemos bien repartidos los otros goles con otros jugadores. Sí hay que valorar otras cosas que por ahí la gente no ve porque esperan el gol de ellos: el gran esfuerzo que hacen en cada partido para tratar de marcar y, obviamente, también su trabajo en la parte defensiva”.