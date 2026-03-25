Alerta Olimpia: El defensor que resintió una lesión y es baja...

Bryan Bentaberry está descartado para el partido de Olimpia contra 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El defensor uruguayo estaba en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, pero finalmente quedó fuera de la alineación: el zaguero de 29 años resintió una lesión en los isquiotibiales durante el entrenamiento del martes.

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Bentaberry no juega desde el 5 de marzo, cuando fue titular y disputó los 90 minutos de la victoria 1-0 sobre Sportivo Trinidense en la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Posteriormente, fue suplente en el empate 1-1 con San Lorenzo y no fue convocado en los triunfos 1-0 sobre Recoleta FC, 1-0 ante Sportivo Luqueño y 2-0 contra Guaraní.

El último reporte médico de Bryan Bentaberry

En el último reporte médico publicado por el Franjeado, el informe señaló que Bentaberry “presenta una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho. Al igual que (Sebastián) Lentinelly, lleva a cabo un tratamiento fisiokinesico con evolución favorable”. Por el momento, el ex Liverpool de Uruguay quedará al margen del choque ante el Gallo, el sábado a las 18:30, en el Defensores del Chaco.