Olimpia
28 de marzo de 2026 - 23:22

“Vitamina” Sánchez también cataloga como “raro” el partido con 2 de Mayo

Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años), popularmente conocido como "Vitamina", entrenador de Olimpia.
Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años), popularmente conocido como "Vitamina", entrenador de Olimpia.

Luego del abultado triunfo de Olimpia sobre el Sportivo 2 de Mayo, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, compareció ante los medios con un análisis equilibrado. Pese a la contundencia del marcador final, el estratega no ocultó que el desarrollo del encuentro tuvo matices complejos y momentos de incertidumbre provocados por factores externos al trámite de juego.

Por ABC Color

El argentino comenzó describiendo la naturaleza atípica del enfrentamiento: “Yo hoy entiendo que fue un partido raro. Un partido raro: el equipo intentó hacerse dueño del juego, pero nos encontramos con un rival que nos salía rápido de contra y nos complicó en algunas ocasiones. Fue un partido extraño porque hubo muchas decisiones del VAR; se perdía mucho tiempo corrigiendo, y esas son cuestiones que a mí me afectan, sé que les sucede a los futbolistas y me imagino que también a la gente la mantiene en vilo, generándoles cierta ansiedad y nerviosismo”, explicó el DT.

A pesar de esas interrupciones, el técnico destacó la capacidad goleadora de su equipo como el factor determinante para inclinar la balanza a su favor: “Pero bueno, hoy la gran virtud es que hicimos cuatro goles, que no es poca cosa; fuimos efectivos. Y aun así, erramos mucho también: tiros en los palos, muy buenas atajadas del arquero rival y alguna que otra mala decisión para definir. Pero, desde ese lugar, nos tenemos que ir contentos; generalmente todos los partidos te dejan cosas para corregir”.

Finalmente, “Vitamina” profundizó en los aspectos tácticos que le generaron dudas durante la primera mitad y cómo la dinámica cambió radicalmente tras el descanso y las incidencias del juego. “No me gustó algún apuro que teníamos a la hora de querer recuperar la pelota; pasábamos de largo, salíamos de a uno y eso, de alguna manera, nos incomodó en algún tramo, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo llegó muy rápido el segundo gol y también la expulsión del rival, con lo cual el partido ya entró en un dominio nuestro frente a un rival que iba a jugar, seguramente, más a la desesperada; ahí supimos aprovechar los ataques que tuvimos”, concluyó el entrenador, quien ya pone la mira en ajustar los detalles defensivos de cara a los próximos compromisos.