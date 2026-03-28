“Vitamina” Sánchez también cataloga como “raro” el partido con 2 de Mayo

El argentino comenzó describiendo la naturaleza atípica del enfrentamiento: “Yo hoy entiendo que fue un partido raro. Un partido raro: el equipo intentó hacerse dueño del juego, pero nos encontramos con un rival que nos salía rápido de contra y nos complicó en algunas ocasiones. Fue un partido extraño porque hubo muchas decisiones del VAR; se perdía mucho tiempo corrigiendo, y esas son cuestiones que a mí me afectan, sé que les sucede a los futbolistas y me imagino que también a la gente la mantiene en vilo, generándoles cierta ansiedad y nerviosismo”, explicó el DT.

A pesar de esas interrupciones, el técnico destacó la capacidad goleadora de su equipo como el factor determinante para inclinar la balanza a su favor: “Pero bueno, hoy la gran virtud es que hicimos cuatro goles, que no es poca cosa; fuimos efectivos. Y aun así, erramos mucho también: tiros en los palos, muy buenas atajadas del arquero rival y alguna que otra mala decisión para definir. Pero, desde ese lugar, nos tenemos que ir contentos; generalmente todos los partidos te dejan cosas para corregir”.

Finalmente, “Vitamina” profundizó en los aspectos tácticos que le generaron dudas durante la primera mitad y cómo la dinámica cambió radicalmente tras el descanso y las incidencias del juego. “No me gustó algún apuro que teníamos a la hora de querer recuperar la pelota; pasábamos de largo, salíamos de a uno y eso, de alguna manera, nos incomodó en algún tramo, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo llegó muy rápido el segundo gol y también la expulsión del rival, con lo cual el partido ya entró en un dominio nuestro frente a un rival que iba a jugar, seguramente, más a la desesperada; ahí supimos aprovechar los ataques que tuvimos”, concluyó el entrenador, quien ya pone la mira en ajustar los detalles defensivos de cara a los próximos compromisos.