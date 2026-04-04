El probable equipo de Olimpia para enfrentar a Nacional en Sajonia

El pasado miércoles santo, el Franjeado perdió su imbatibilidad en el torneo ante el Sportivo Trinidense. En aquel partido, el técnico apostó por una alineación mixta debido a la exigente seguidilla de partidos que se avecina, especialmente por el debut en la Copa Sudamericana programado para este miércoles. Tras ese traspié, la intención es recuperar terreno en el ámbito local antes de afrontar el desafío internacional.

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Si se toma como referencia el equipo que cayó ante la “Cruz Amarilla”, “Vitamina” Sánchez presentaría ocho modificaciones. Los únicos futbolistas que se mantienen en la base titular son el lateral derecho Raúl Cáceres y el atacante Adrián Alcaraz, quienes además completaron el encuentro anterior ante el elenco auriazul del barrio Santísima Trinidad.

Entre las novedades más destacadas aparece el regreso de Gastón Olveira a la portería, tras su primera experiencia con la Selección Paraguaya en la fecha FIFA de marzo. Asimismo, la defensa recupera piezas como Gustavo “Tutu” Vargas, quien regresa tras cumplir su sanción de dos fechas tras la expulsión ante Guaraní en la duodécima ronda, y Bryan Bentaberry, quien vuelve a la consideración inicial tras superar una lesión en el isquiotibial que lo mantuvo fuera de las canchas por varias jornadas.

El equipo que saltaría al campo de juego estaría conformado por Gastón Olveira en el arco; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan “Coyote” Rodríguez en la zona defensiva; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Richard Sánchez en la zona media; mientras que el ataque estará compuesto por Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.