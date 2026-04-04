Olimpia enfrenta a Nacional con el objetivo de regresar al triunfo

Olimpia disputa hoy el primer partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a Nacional a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia y el deseo de retornar a la victoria

Olimpia perdió por primera vez en la temporada en la ronda anterior: el 1-2 vs. Sportivo Trinidense finalizó con el invicto del Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. A pesar de la caída, el Franjeado continúa firme en la punta de la tabla de posiciones, pero ahora con 4 unidades de diferencia sobre Cerro Porteño. Buscando ampliar nuevamente la ventaja, el Rey de Copas quiere volver al triunfo.

Nacional y la chance de recortar la diferencia

Nacional tiene la oportunidad de recortar la diferencia de puntos con el primero de la clasificación. El Tricolor de Felipe Giménez, que empató 1-1 con 2 de Mayo en la fecha pasada, está a 9 unidades del rival de turno y en caso de una victoria, puede quedar a 6 con 7 jornadas en juego. Además de la cantidad de partidos restantes, el Albo no tendrá la doble competencia como líder y el escolta.

La formación de Olimpia vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.

La formación de Nacional vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomás Gutiérrez, Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez, Carlos Arrúa; Hugo Valdez e Ignacio Bailone.