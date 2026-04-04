Fútbol
04 de abril de 2026 - 13:21

Olimpia enfrenta a Nacional con el objetivo de regresar al triunfo

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Olimpia enfrenta hoy a Nacional por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Tricolor juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy el primer partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a Nacional a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia y el deseo de retornar a la victoria

Olimpia perdió por primera vez en la temporada en la ronda anterior: el 1-2 vs. Sportivo Trinidense finalizó con el invicto del Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. A pesar de la caída, el Franjeado continúa firme en la punta de la tabla de posiciones, pero ahora con 4 unidades de diferencia sobre Cerro Porteño. Buscando ampliar nuevamente la ventaja, el Rey de Copas quiere volver al triunfo.

Nacional y la chance de recortar la diferencia

Nacional tiene la oportunidad de recortar la diferencia de puntos con el primero de la clasificación. El Tricolor de Felipe Giménez, que empató 1-1 con 2 de Mayo en la fecha pasada, está a 9 unidades del rival de turno y en caso de una victoria, puede quedar a 6 con 7 jornadas en juego. Además de la cantidad de partidos restantes, el Albo no tendrá la doble competencia como líder y el escolta.

La formación de Olimpia vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.

Olimpia vs. Nacional por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Nacional por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de Nacional vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomás Gutiérrez, Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez, Carlos Arrúa; Hugo Valdez e Ignacio Bailone.