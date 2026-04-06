Olimpia habilitó la venta de entradas vs. Barracas en Copa Sudamericana

Olimpia oficializó hoy los precios y habilitó la venta de entradas para el primer partido de local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que debuta el miércoles 8 de abril contra Audax Italiano (21:00) en Santiago, enfrentará a Barracas Central en la segunda fecha del Grupo G. El encuentro será el miércoles 15, a las 21:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco.

“Empieza la Fase de Grupos de la CONMEBOL @Sudamericana 2026 y ahí vamos a estar, como siempre. Entradas habilitadas para el duelo ante Barracas Central del próximo miércoles”, publicó el Franjeado en las redes sociales. Los hinchas pueden adquirir las localidades en la APP Oficial del Club Olimpia. “Todos los menores de edad abonan sus entradas”, explicó.

Olimpia vs. Barracas: Precios de entradas

Gradería Sur: Socios 25.000 gs.; No Socios 50.000 gs.

Gradería Norte: Socios 25.000 gs.; No Socios 50.000 gs.

Plateas: Socios 37.500 gs.; No Socios 75.000 gs.

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Preferencia A: Socios 50.000 gs.; No Socios 100.000 gs.

Preferencia B: Socios 50.000 gs.; No Socios 100.000 gs.

Preferencia C: Socios 60.000 gs.; No Socios 120.000 gs.

Preferencia D: Socios 50.000 gs.; No Socios 100.000 gs.

Vip Albirroja: Socios 75.000 gs.; No Socios 150.000 gs.