Olimpia
07 de abril de 2026 - 18:27

Olimpia, a Santiago para el debut en la Copa Sudamericana

Richard Ortiz, jugador de Olimpia, previo al viaje a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026.
Richard Ortiz, jugador de Olimpia, previo al viaje a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026.@elClubOlimpia

Olimpia viajó a Santiago para disputar la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia partió rumbo a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo Vitamina’ Sánchez visita a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos: el partido es el miércoles 8 de abril, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio con césped sintético Bicentenario de La Florida, en La Florida.

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El Franjeado, que también compone el Grupo G con Barracas Central de Argentina y Vasco da Gama de Brasil, es uno de los dos representantes del fútbol paraguayo en el certamen continental. El Rey de Copas, puntero del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, había superado 1-0 a Sportivo Trinidense en la Fase Preliminar.

Los jugadores de Olimpia previo al viaje a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026.
Los jugadores de Olimpia previo al viaje a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026.