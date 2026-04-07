Olimpia, a Santiago para el debut en la Copa Sudamericana

Olimpia partió rumbo a Santiago de Chile para el debut en la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo Vitamina’ Sánchez visita a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos: el partido es el miércoles 8 de abril, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio con césped sintético Bicentenario de La Florida, en La Florida.

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El Franjeado, que también compone el Grupo G con Barracas Central de Argentina y Vasco da Gama de Brasil, es uno de los dos representantes del fútbol paraguayo en el certamen continental. El Rey de Copas, puntero del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, había superado 1-0 a Sportivo Trinidense en la Fase Preliminar.