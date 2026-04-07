Felipe Giménez fue destituido de Nacional previo a Cerro Porteño

El ciclo de Felipe Giménez terminó en Nacional: el club destituyó al entrenador de 44 años luego de tres días de la goleada 0-3 contra Olimpia por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El ex DT de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero comenzó el año y solo dirigió 16 partidos entre el campeonato y la Copa Sudamericana 2026.

Lea más: Nacional vs. Cerro Porteño cambió de escenario: será en el...

La derrota frente al Decano no solo extendió la racha a dos juegos sin ganar o certificó la tercera derrota en el certamen local sino que también, eliminó prácticamente al Albo de la pelea por el título de campeón. A los malos resultados en Liga, la etapa de Giménez en el Tricolor suma una prematura eliminación de la competencia internacional ante Recoleta FC.

El ciclo de Felipe Giménez en Nacional

Felipe Giménez, quien en 2025 perdió la final de la Copa Paraguay con el Gallo norteño frente al descendido General Caballero de Juan León Mallorquin, ganó 6, empató 7 y perdió 3 entre el torneo Apertura 2026 y la Copa Sudamericana 2026. En Liga, la Academia ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, a 12 unidades del puntero y a 8 del escolta.