El probable once de Olimpia para su debut en la Sudamericana ante Audax Italiano

La estructura defensiva del equipo paraguayo sufrió modificaciones de último momento por causas ajenas a lo táctico. La variante más inesperada se produce en el lateral derecho, donde Fernando Cardozo se perfila como titular ante la baja de Raúl Cáceres, afectado por un cuadro gripal. En la otra banda, el ecuatoriano Aníbal Chalá tomará el lugar de Alan “Coyote” Rodríguez, quien presenta fatiga muscular tras una intensa seguidilla de partidos y será preservado para evitar una lesión de mayor gravedad.

En el corazón de la zaga, la ausencia de Mateo Gamarra obligará a mantener la fórmula del pasado fin de semana, en el encuentro en el que el decano goleó a Nacional. Aunque el “Sargento” ya cuenta con el alta médica, el cuerpo técnico optó por la prudencia para garantizar su plena recuperación, dejando nuevamente la responsabilidad de la zona central a la dupla conformada por Bryan Bentaberry y Gustavo “Tutu” Vargas, quien gracias al gran nivel demostrado ante la Academia, se ganó el lugar en el once base.

La zona de gestación también presenta novedades importantes ante la baja de Richard “Cachorro” Sánchez por molestias musculares. Su reemplazante será Alex Franco. Una se las variantes de último momento es la probable inclusión de Bernardo Romeo Benítez en lugar de Iván Leguizamón. Esta decisión está asociada al conocimiento del terreno de juego del concepcionero, quien cuenta con experiencia previa en césped sintético tras su paso por el Athletico Paranaense, un factor que puede ser clave para adaptarse a la velocidad del balón y al bote irregular que caracteriza a la superficie.

Con las modificaciones mencionadas, la alineación probable que presentaría Olimpia para su debut internacional estaría conformada de la siguiente manera: Gastón Olveira en la portería. La línea defensiva presentaría a Fernando Cardozo y Aníbal Chalá por los laterales, acompañando a la dupla de centrales compuesta por Gustavo Vargas y Bryan Bentaberry. El sector medio compuesto por Alex Franco, el capitán Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro. Finalmente, el tridente ofensivo estaría integrado por Rubén Lezcano, Adrián Alcaráz y la novedad de Bernardo Romeo Benítez.