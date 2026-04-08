Olimpia debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Olimpia disputa hoy la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano enfrenta a Audax Italiano en el día después de la apertura de la llave con el empate sin goles de Barracas Central y Vasco da Gama en el Florencio Solá de Buenos Aires. El choque entre chilenos y paraguayos inicia a las 21:00, hora de Paraguay, en el Bicentenario La Florida de Santiago.

Lea más: A qué hora juega hoy Audax vs. Olimpia y dónde ver en vivo

El Franjeado accedió al cuadro principal después de eliminar a Sportivo Trinidense en la Fase Preliminar: ganó 1-0 con gol de Rubén Lezcano en el Defensores del Chaco de Asunción. Por su lado, los Tanos superaron por penales a Cobresal en la ronda anterior: 1-1 con goles de Esteban Matus y Steffan Pino en los 90 minutos y 3-2 en la tanda en el Zorros del Desierto de Calama.

Olimpia, goleada en la antesala del debut

Olimpia llega a la primera presentación en el cuadro principal del certamen continental después de golear 3-0 a Nacional por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rey de Copas es único puntero con 36 unidades y lidera con 4 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño, que por su parte, visita a Sporting Cristal a las 23:00 por la Copa Libertadores 2026.

Olimpia, con cambios ante Audax Italiano

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien dirigió al rival de turno en la temporadas 2020 y 2021, continúa con la rotación en el armado del once. Esta vez, el técnico argentino también modifica por bajas obligadas. En principio, la novedad fue únicamente Anibal Chalá en el lateral izquierdo, pero este miércoles, Raúl Cáceres e Iván Leguizamón dejaron el equipo por diferentes motivos.

La formación de Audax Italiano vs. Olimpia en la Copa Sudamericana 2026

Tomás Ahumada; Daniel Pina, Óliver Rojas, Nicolás Aedo, Marco Collao; Giovanni Chiaverano Meroi, Franco Troyansky, Esteban Matus, Raimundo Rebolledo, Marcelo Ortiz; Federico Mateos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Olimpia vs. Audax Italiano en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Romeo Benítez y Adrián Alcaraz.