La Copa, “Vitamina” franjeada

El as bajo la manga del entrenador del entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, fue Bernardo Romeo Benítez, quien se desenvolvió sobre el césped sintético como pez en el agua, asistiendo a Rubén Lezcano y a Juan Fernando Alfaro para sus anotaciones en la capital trasandina.

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“Hicimos un partido inteligente. Es fundamental este triunfo de visitante para arrancar de la mejor forma”, expresó el conductor del Expreso, quien señaló que la idea era trasladar el gran momento por el que atraviesan a nivel local al plano internacional.

Sánchez manifestó que “la rotación de futbolistas claramente se da porque la cantidad de partidos es importante. La crítica siempre tendrá que ver con los resultados y el diario del lunes”, indicó el estratega franjeado, quien lleva 17 juegos dirigidos, con una marca de 13 triunfos, 3 empates y 1 derrota, con una efectividad del 82,3 por ciento.

Richard Ortiz vive un momento especial. “Cumplí 500 partidos con la camiseta que amo, la de mi vida. Mirar hacia atrás es recordar cada entrenamiento, batalla, alegría y golpe que me hicieron sentir más fuerte”, posteó el capitán de 35 años. En realidad, le falta un juego para llegar a los 500.

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El Decano jugará el domingo con Rubio Ñu, en Ciudad del Este y el miércoles con Barracas Central en Sajonia, 21:00, por Sudamericana.