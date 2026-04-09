“Vitamina” Sánchez y el porqué de la apuesta por Romeo Benítez

El atacante oriundo de Concepción fue el MVP de la noche en La Florida, siendo el autor de las asistencias en los goles de Rubén Lezcano y Juan Fernando Alfaro respectivamente, que le dieron los tres puntos al Franjeado. Tras el pitazo final, el estratega argentino analizó en conferencia de prensa las claves de su victoria y los motivos detrás de sus decisiones tácticas.

¿Por qué Romeo Benítez?

Al ser consultado sobre si el conocimiento previo de Benítez sobre el césped sintético (tras su paso por el Athletico Paranaense) influyó en su elección, el argentino fue claro al priorizar el rendimiento futbolístico por sobre la superficie: “Romeo tenía la ventaja de conocer este tipo de césped, pero él es muy livianito. Creo que, probablemente, desde la salud física sea el menos afectado pospartido, porque tiene una contextura física delgada. La decisión de Romeo no fue obviamente por eso, sino por lo que nos había mostrado en algunos partidos”.

Además, el técnico explicó que la rotación también respondió a una necesidad de preservar la integridad física de algunas piezas del plantel. “Yo había contado también que iba a cuidar a algunos jugadores; los jugadores que habían tenido algún tipo de inconveniente, caso de Iván Leguizamón, Richard ‘Cachorro’ Sánchez y Alan ‘Coyote’ Rodríguez. Por eso las decisiones. Lo de Raúl Cáceres tiene que ver con que no amaneció del todo bien; entonces, decidimos cuidarlo. Pero Romeo, la verdad, hizo un gran partido. Fue muy determinante”.

Ajustes defensivos y la gestión del cansancio

Pese a la ventaja inicial, el Decano sufrió el asedio del conjunto chileno durante la segunda mitad. Ante esta situación, Vitamina reaccionó con una triple variante que terminó por estabilizar al equipo en el Estadio El Teniente. Sobre este tramo del encuentro, el DT detalló. “Y en el segundo tiempo se nos vinieron con todo. El primer tiempo yo vi que habíamos tenido algún pequeño inconveniente por nuestro sector izquierdo. Aníbal Chalá lo corrigió muy bien para el segundo y se empezaron a volcar por el lado izquierdo”.

Para frenar el avance de Audax, Sánchez refrescó la banda derecha, asumiendo riesgos con jugadores que no estaban al cien por ciento de sus capacidades. “Y ahí tuvimos que corregir, sobre todo, con frescura. Decidimos cambiar casi todo el sector derecho nuestro para darle frescura y empezar a contener un poco los ataques de Audax, que se repetían por ese lugar. Me parece que fue acertado; entró bien Raúl Cáceres. Era un riesgo porque tuvo un poco de fiebre, no amaneció del todo bien y era un riesgo ponerlo. Pero bueno, había que asumir la responsabilidad. Y también Leguizamón, físicamente, nos dio lo que ya había dejado de darnos, si se quiere, Rubén, producto del cansancio”.