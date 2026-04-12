‘Vitamina’ Sánchez: “Triunfo muy importante por el resultado de Cerro”

Sobre el valor estratégico del triunfo, el DT señaló. “Muy importante por el resultado de Cerro del día de ayer, porque a nosotros nos permite tomar un poquito de ventaja y, sobre todo, ilusionarnos con la puesta en escena del equipo. Entonces, estamos en la recta final, y en la recta final es donde no debemos aflojar; así que con mucha ilusión por el triunfo de hoy. Muy contentos sabiendo que, como le dije recién a los muchachos, hay que cambiar el chip inmediatamente: viene la Copa. La gente, de alguna manera, despide al equipo con felicidad pero pidiendo ganar el día miércoles, y vamos a salir con toda esa intención. Ojalá seamos capaces de repetir un buen partido, sobre todo para tener más posibilidades de ganar”.

El muro franjeado

Uno de los puntos más altos del equipo en esta campaña es la capacidad de mantener el arco invicto, un factor que “Vitamina” considera clave para la confianza colectiva, destacando tanto la labor de Gastón Olveira como la de sus centrales. “El cero nos viene muy bien porque alimenta a los defensores, alimenta al resto del equipo. El equipo juega de determinada manera sabiendo que tiene un arquero solvente, sólido, que te salva; el arquero sabe que tiene centrales que —juegue Mateo, juegue Bentaberry, juegue “Tutu” Vargas o juegue Juan Vera— lo hacen de maravilla. Entonces, estamos bien en ese aspecto en el bloque defensivo. No nos podemos confiar; tenemos que seguir concentrados de la misma manera, porque es imposible que un equipo no te cree en algún momento una situación de gol. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados; tanto los defensores como el arquero están respondiendo de maravilla”.

Rotación y enfoque en el objetivo

Consultado sobre si el resultado del eterno rival alteró sus planes o la configuración del equipo para los próximos desafíos (Copa Sudamericana y el Superclásico), el estratega afirmó que la identidad de su equipo se mantiene firme, independientemente de factores externos o de las siete variantes que introdujo en el once inicial. “A nosotros no nos cambió nada el resultado de ayer. Los resultados de fútbol de los rivales, sean positivos o negativos, te obligan a tratar de sostener la diferencia o aumentarla o, en el caso de los que vienen atrás, a achicarla; siempre hay obligaciones. Pero desde la propuesta futbolística, el esquema, la elección de jugadores, no nos cambió nada. Hoy hicimos siete cambios y el equipo volvió a responder. Hoy jugamos muy bien: tuvo mucha posesión, muchas situaciones de gol... Para mi gusto, podríamos haber definido antes”.

Finalmente, el entrenador hizo hincapié en la gestión del grupo humano y la importancia de que todos los futbolistas se sientan protagonistas en este proceso: “La realidad del día de hoy, o del momento que estamos viviendo, marca un contraste para lo que fue el año pasado. Para mí, esa parte del año pasado la verdad que no me importa porque no lo viví. Lo único que le puedo decir es que estamos muy contentos con nuestra realidad, sabiendo que en este buen camino que estamos transitando tampoco hemos logrado nada. Con lo cual, toca aferrarnos a todo lo bueno y entender que estamos recorriendo el camino exacto. Yo necesito que hoy los jugadores no se me desvíen ni un poquito, ninguno. Hemos utilizado más de treinta jugadores en lo que va del año y necesitamos que todos sigan tan metidos y enchufados como lo están haciendo hasta ahora y como lo hicieron desde el primer minuto de entrenamiento”.