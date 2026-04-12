Rubio Ñu 0-Olimpia 2: El Decano doma al “Toro”

Control del juego, blooper y penales malogrados

El Olimpia de “Vitamina” Sánchez como que hipnotiza, duerme a los rivales para establecer la diferencia con un fútbol dinámico, preciso y a veces contundente. Hasta aquí, el único que le tomó el pulso fue Trinidense.

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La propuesta albiverde fue defensiva, a la retranca, una estrategia que tiene éxito solo si se mantiene la portería en cero. Al no presentar un plan B, debió quedarse en el molde, expuesto a los embates del rival.

El dominio franjeado, establecido desde el arranque, fue reflejado en el marcador en el primer cuarto de hora, con un pase elevado de Richard Sánchez a Sebastián Ferreira, para el control y la definición con sutileza. La zaga del Laureado jugó al achique, pero Álvarez quedó enganchado.

La única carga de Rubio Ñu en toda la primera etapa que generó algo de peligro fue con una especie de frente a frente entre Rodi Ferreira y Olveira, al que el lateral derecho llegó muy exigido.

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El Decano pudo haber ido al descanso con una ventaja superior. El 71% de posesión que marcaba la estadística pintaba de cuerpo entero lo que pasaba en la lluviosa tarde altoparanaense.

La complementaria fue diferente, con el doble cambio de Rubio Ñu, que modificó su esquema, se entusiasmó adelante y quedó desprotegido atrás. Como la manta corta, cubrís la cabeza y se destapan los pies.

Ferreira tuvo chances para el doblete. Un penal suyo fue desviado por Frágueda. En el rebote, “Chapa” Martínez, al que le cobraron la infracción por brazo extendido, le reventó el rostro al “11”, autor del tanto “sin querer queriendo”.

El equipo franjeado estuvo cerca de configurar la goleada, pero Rubio Ñu se encontró con un “penal microscópico” cobrado a través del VAR por supuesta falta de Vargas a Pérez, cuyo disparo fue tapado por Olveira.

El Expreso se dirige hacia la conquista del título de un torneo que se desarrolla “a toda bala” para que nuestros “sacrificados” dirigentes vayan en masa al Mundial, mientras los principales actores, los jugadores, deben lidiar con el desgaste físico y las lesiones.