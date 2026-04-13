El blooper del año: El insólito gol de Sebastián Ferreira en el triunfo de Olimpia ante Rubio Ñu

El 2-0 de Olimpia contra Rubio Ñu recorre el mundo. El segundo gol de Carlos Sebastián Ferreira en el Antonio Aranda es insólito y viral. A los 56 minutos, el futbolista paraguayo ejecutó un penal que fue desviado por el argentino Franco Fragueda. La pelota quedó dentro del área y en los pies de Fernando Martínez.

El volante del albiverde con pasado en el Decano intentó rechazar hacia un costado y terminó acertando el rostro de Ferreira. El impacto en la parte derecha de la cara cambió la trayectoria del balón, que terminó al fondo de la portería, convirtiendo la acción en un blooper. El delantero del Franjeado ni siquiera pudo festejar por el dolor.

El gol con la cara de Carlos Sebastián Ferreira

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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