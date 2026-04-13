Olimpia
13 de abril de 2026 - 11:42

El blooper del año: El insólito gol de Sebastián Ferreira en el triunfo de Olimpia ante Rubio Ñu

Fernando Martínez, futbolista de Rubio Ñu, remata el balón contra el rostro de Carlos Sebastián Ferreira (d), jugador de Olimpia, en el partido por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Fernando Martínez, futbolista de Rubio Ñu, remata el balón contra el rostro de Carlos Sebastián Ferreira (d), jugador de Olimpia, en el partido por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia derrotó 2-0 a Rubio Ñu con doblete de Carlos Sebastián Ferreira. El segundo tanto del futbolista paraguayo recorre el mundo.

Por ABC Color

El 2-0 de Olimpia contra Rubio Ñu recorre el mundo. El segundo gol de Carlos Sebastián Ferreira en el Antonio Aranda es insólito y viral. A los 56 minutos, el futbolista paraguayo ejecutó un penal que fue desviado por el argentino Franco Fragueda. La pelota quedó dentro del área y en los pies de Fernando Martínez.

El volante del albiverde con pasado en el Decano intentó rechazar hacia un costado y terminó acertando el rostro de Ferreira. El impacto en la parte derecha de la cara cambió la trayectoria del balón, que terminó al fondo de la portería, convirtiendo la acción en un blooper. El delantero del Franjeado ni siquiera pudo festejar por el dolor.

El gol con la cara de Carlos Sebastián Ferreira

El relato de Chipi Vera y la reacción de Daniel Chung