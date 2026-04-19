La dura respuesta de Julio Jiménez a Biedermann: “Postura desubicada y sin conciencia civil”

El directivo de Olimpia subrayó el esfuerzo organizativo que fue echado por tierra en menos de un tiempo de juego debido al comportamiento de la parcialidad visitante: “Mucho pesar después de lo que sucedió el día de hoy. Se trabajó con mucho esfuerzo, con mucho tesón, para organizar un evento de esta envergadura que termina antes de los 45 minutos por una conducta inapropiada de una de las aficiones”.

A diferencia de la postura de Cerro, Jiménez enfatizó que, antes de discutir reglamentos o puntos, la preocupación institucional debe centrarse en los heridos. “Sabemos que hay antecedentes, pero no es momento de hablar de eso, porque sabemos que hay gente que está en una delicada condición de salud por los hechos de violencia: gente de la Policía Nacional, gente civil que ha sufrido las consecuencias de actos vandálicos de un club o de la barra de un club, que hoy —con profunda sorpresa— leemos en redes sociales que pretenden hacernos responsables a nosotros de manera totalmente improvisada; improvisada, desubicada y sin tener la conciencia siquiera civil de lo que está pasando con la gente que fue víctima hoy de su propia hinchada”.