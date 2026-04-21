Olimpia, regreso a las actividades en la Villa fernandina

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, pasa de un clásico a otro, ya que el sábado animará el blanco y negro contra Libertad, en La Huerta, a las 20:00.

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A la espera de la resolución del Tribunal de la APF, que se daría la semana próxima, el Decano tiene seis puntos de ventaja, que pasaría a nueve si se le adjudican los puntos. Si se da este escenario, una victoria en La Huerta y la caída del Ciclón contra Ameliano el viernes marcarían virtualmente la consagración anticipada franjeada en el Apertura 2026, ya que estaría al frente por 12 unidades a falta de cuatro rondas.

En caso de igualdad de puntos al cabo de la fecha 22, el criterio de desempate es el mano a mano y en ese sentido, los franjeados cuentan con ventaja deportiva.

La mayor fiesta del país, vivida en Sajonia y empañada por lo vandálicos hinchas azulgranas, se había iniciado con un emotivo acto, el reconocimiento a Richard Ortiz (35 años) por sus 500 juegos con el más ganador de nuestro fútbol.

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La camiseta encuadrada fue entregada al capitán por La Leyenda, Éver Almeida, y el presidente del club, Rodrigo Nogués.