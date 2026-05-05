Richard Ortiz tras conquistar su undécimo título: “Esto no termina acá...”

La historia de Richard Ortiz con el Club Olimpia sumó otro capítulo dorado. El capitán, que hace apenas un año navegaba en un mar de críticas y era uno de los principales señalados por los malos resultados, hoy levanta su undécimo trofeo con la institución. Tras la conquista de la estrella 48, el experimentado mediocampista utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar la euforia y el alivio de quien sabe lo que cuesta tocar la gloria.

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“¡OLIMPIA, SIEMPRE OLIMPIA! Somos campeones una vez más. Orgulloso de mis compañeros, de toda la gente que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos: staff, cuerpo técnico, nuestra maravillosa hinchada y, por sobre todo, nuestra familia, que está en las buenas y las malas. Esto no termina acá; seguiremos peleando todo. ¡Gracias, Olimpia! La 48 ya está en casa”, escribió el referente, dejando claro que su hambre de gloria sigue intacta.

Un año de redención y récords históricos

El camino hacia este título no fue sencillo para Ortiz. El 2023 fue un periodo de turbulencias donde su rendimiento fue cuestionado por un sector de la parcialidad franjeada. Sin embargo, el experimentado volante decidió quedarse a pelear, incluyendo una importante rebaja salarial, convirtiéndose en el eje fundamental de una campaña que terminó con el grito de “campeón”.

Esta temporada no solo le otorgó un nuevo título, sino que lo posicionó en un lugar de privilegio en los libros de historia del club al alcanzar la impresionante cifra de 500 partidos vistiendo la franja negra, número que el club le reconoció en la previa del inconcluso superclásico ante Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Su regularidad y liderazgo lo llevaron a ser uno de los puntales del esquema, comandado técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez.

El palmarés del capitán franjeado

Con esta nueva consagración, Richard Ortiz acumula un palmarés que pocos pueden alcanzar en el fútbol paraguayo. Sus 11 títulos con Olimpia se distribuyen en una vitrina envidiable: 9 campeonatos de liga (entre torneos Apertura y Clausura), una Copa Paraguay y una Supercopa Paraguay. La estrella 48 ya descansa en las vitrinas de Para Uno, pero el mensaje del capitán es una advertencia para sus rivales: el legado de Richard Ortiz y la ambición del Decano no tienen techo.