El equipo de Olimpia para enfrentar esta noche a Barracas Central

Olimpia no tiene tiempo para resacas de campeón. Con el trofeo del Apertura recién acomodado en la vitrina y el boleto a la Libertadores 2027 asegurado, el equipo comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez se encuentra en Buenos Aires, con el objetivo de sumar ante Barracas Central este miércoles por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, en un escenario donde el margen de error es mínimo. El Franjeado llega con el plantel mermado y la obligación de reorganizar sus líneas para no perder terreno en el plano internacional.

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La lista de inconvenientes para el cuerpo técnico es extensa y afecta directamente a la columna vertebral del equipo. La delegación partió sin el delantero Hugo Sandoval, el volante Hugo Quintana, el marcador central Juan Vera y el zaguero-lateral Mateo Gamarra.

Pero el golpe más representativo es la baja de Richard “Cachorro” Sánchez. El volante quedaría fuera de los próximos tres partidos del Decano. Incluso, su disponibilidad para el crucial choque ante Vasco da Gama del 20 de mayo está hoy bajo un signo de interrogación, lo que obliga al DT a buscar alternativas en la zona de contención.

Ante el vacío dejado por los lesionados, el entrenador franjeado sumó a la convocatoria para el duelo que celebrará en el terreno de Banfield al lateral izquierdo Aníbal Chalá, al zaguero Lucas Ramírez, al delantero Tiago Caballero y al mediapunta Luis Abreu. No obstante, la verdadera novedad reside en un nombre que parecía haber quedado en el olvido: Fernando Cardozo.

Cardozo, quien no suma minutos desde hace seis partidos, reaparecería en el once titular. Habitualmente utilizado por la banda dereca, como extremo o lateral, la apuesta del cuerpo técnico es posicionarlo como interno. Esta función, que ya desempeñó anteriormente ante Sportivo Trinidense. Su última aparición oficial fue ante Audax en Chile.

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Con los ajustes forzados, el equipo de Olimpia formaría con Gastón Olveira en el arco; una línea defensiva compuesta por Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; en el centro del campo estarían Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Juan Alfaro; mientras que el tridente ofensivo quedaría integrado por el juvenil Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Bernardo Romeo Benítez.