Olimpia: Los 23 jugadores que están a disposición de Vitamina

Olimpia disputa hoy la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que el domingo conquistó el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, enfrenta a Barracas Central (21:00, hora de Paraguay) en el Florencio Solá, en la ciudad de Banfield. La delegación llegó anoche a Buenos Aires con 23 jugadores.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no tiene a disposición a varios futbolistas por lesiones musculares: Juan Vera, Mateo Gamarra, Hugo Quintana, Richard Sánchez y Hugo Sandoval. En consecuencia, el entrenador argentino realiza nuevamente modificaciones en la alineación, continuando con la rotación que aplicó desde el arranque de la temporada.

Olimpia: Los 23 jugadores a disposición

Gastón Olveira

Sebastián Lentinelly

Lucas Morales

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Raúl Cáceres

Bryan Bentaberry

Gustavo Vargas

Lucas Ramírez

Aníbal Chalá

Alan Rodríguez

Alejandro Silva

Juan Alfaro

Richard Ortiz

Alex Franco

Fernando Cardozo

Eduardo Delmás

Rodrigo Pérez

Rubén Lezcano

Luis Abreu

Iván Leguizamón

Romeo Benítez

Tiago Caballero

Sebastián Ferreira

Adrián Alcaraz