Olimpia: Los 23 jugadores que están a disposición de Vitamina

Olimpia disputa hoy la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que el domingo conquistó el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, enfrenta a Barracas Central (21:00, hora de Paraguay) en el Florencio Solá, en la ciudad de Banfield. La delegación llegó anoche a Buenos Aires con 23 jugadores.
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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no tiene a disposición a varios futbolistas por lesiones musculares: Juan Vera, Mateo Gamarra, Hugo Quintana, Richard Sánchez y Hugo Sandoval. En consecuencia, el entrenador argentino realiza nuevamente modificaciones en la alineación, continuando con la rotación que aplicó desde el arranque de la temporada.
Olimpia: Los 23 jugadores a disposición
Gastón Olveira
Sebastián Lentinelly
Lucas Morales
Raúl Cáceres
Bryan Bentaberry
Gustavo Vargas
Lucas Ramírez
Aníbal Chalá
Alan Rodríguez
Alejandro Silva
Juan Alfaro
Richard Ortiz
Alex Franco
Fernando Cardozo
Eduardo Delmás
Rodrigo Pérez
Rubén Lezcano
Luis Abreu
Iván Leguizamón
Romeo Benítez
Tiago Caballero
Sebastián Ferreira
Adrián Alcaraz