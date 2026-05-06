Olimpia
06 de mayo de 2026 a la - 09:15

Olimpia: Los 23 jugadores que están a disposición de Vitamina

El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, disputa el balón durante el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, disputa el balón durante el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Olimpia viajó a Argentina para enfrentar hoy a Barracas Central con 23 jugadores. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez sufrió varias bajas luego de la consagración en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que el domingo conquistó el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, enfrenta a Barracas Central (21:00, hora de Paraguay) en el Florencio Solá, en la ciudad de Banfield. La delegación llegó anoche a Buenos Aires con 23 jugadores.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no tiene a disposición a varios futbolistas por lesiones musculares: Juan Vera, Mateo Gamarra, Hugo Quintana, Richard Sánchez y Hugo Sandoval. En consecuencia, el entrenador argentino realiza nuevamente modificaciones en la alineación, continuando con la rotación que aplicó desde el arranque de la temporada.

Barracas Central vs. Olimpia, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Barracas Central vs. Olimpia, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia: Los 23 jugadores a disposición

Gastón Olveira

Sebastián Lentinelly

Lucas Morales

Raúl Cáceres

Bryan Bentaberry

Gustavo Vargas

Lucas Ramírez

Aníbal Chalá

Alan Rodríguez

Alejandro Silva

Juan Alfaro

Richard Ortiz

Alex Franco

Fernando Cardozo

Eduardo Delmás

Rodrigo Pérez

Rubén Lezcano

Luis Abreu

Iván Leguizamón

Romeo Benítez

Tiago Caballero

Sebastián Ferreira

Adrián Alcaraz