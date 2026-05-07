El 2026 de Olimpia, de la mano de “Vitamina” Sánchez

Olimpia derrotó el miércoles a Barracas Central 2-1, en la localidad bonaerense de Banfield, por la cuarta ronda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Vasco da Gama y Olimpia tienen 7 puntos en el Grupo G, con los brasileños con mejor saldo de goles. Audax Italiano quedó con 4, mientras Barracas Central está con 3.

El miércoles 20, el Decano paraguayo lidiará con Vasco en un partido clave por el liderazgo de la llave, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

El más ganador de nuestro balompié cerrará su participación en esta instancia el miércoles 27 contra Audax Italiano, en duelo a ser desarrollado nuevamente en Sajonia, a las 21:30.

El año del Expreso, conducido por Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez contempla 23 juegos, con un balance de 15 triunfos, 5 empates y 3 derrotas.

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Por el torneo Apertura, el campeón Olimpia jugará el domingo contra el Sportivo San Lorenzo, en el Defensores del Chaco, a las 17:45, por la vigésima fecha.